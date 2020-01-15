Отец Меган Маркл решил дать показания против дочери

Дело касается скандала с публикацией личного письма Меган британским таблоидом The Mail on Sunday. Благодаря показаниям Томаса СМИ сможет выстроить свою защиту, пишет lenta.ru со ссылкой на The Daily Telegraph.

Документы, которые уже были поданы в суд Лондона, содержат сведения об ухудшающихся отношениях отца и дочери в то время, как состоялась свадьба Меган и принца Гарри.

В октябре Меган подала в суд на издание The Mail on Sunday и ее материнскую компанию Associated Newspapers за публикацию личной переписки с отцом. Таблоид обвинили в том, что журналисты вырвали фразы из контекста для манипуляции мнением читателей.