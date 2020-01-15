Отец Меган Маркл решил дать показания против дочери

Отец Меган Маркл Томас заявил, что готов выступить в суде и дать показания против своей дочери. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
Дело касается скандала с публикацией личного письма Меган британским таблоидом The Mail on Sunday. Благодаря показаниям Томаса СМИ сможет выстроить свою защиту, пишет lenta.ru со ссылкой на The Daily Telegraph.
Документы, которые уже были поданы в суд Лондона, содержат сведения об ухудшающихся отношениях отца и дочери в то время, как состоялась свадьба Меган и принца Гарри.
В октябре Меган подала в суд на издание The Mail on Sunday и ее материнскую компанию Associated Newspapers за публикацию личной переписки с отцом. Таблоид обвинили в том, что журналисты вырвали фразы из контекста для манипуляции мнением читателей.
В феврале сообщалось, что Меган Маркл после свадьбы написала своему отцу письмо с просьбой прекратить выставлять себя жертвой в медиа, чтобы они смогли наладить отношения. Она также пыталась неоднократно связаться с отцом, но это оказалось безуспешным. Однако Томас Маркл неоднократно рассказывал журналистам, что дочь и ее супруг не желают с ним общаться.