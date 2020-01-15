«Куда смотрит Венсан?»: молодая жена Касселя в бикини показала тату на ягодице

На одном из фото жена 53-летнего французского актера в черном бикини повернулась спиной к камере и показала татуировку на ягодице. С правой стороны ниже талии красавицы изображен скорпион. Знак зодиака Кунаки — Овен, так что выбор темы для тату связан не с астрологией, а с вкусовыми предпочтениями девушки. Смелый кадр за три дня набрал 138 тысяч «лайков».