«Куда смотрит Венсан?»: молодая жена Касселя в бикини показала тату на ягодице

Во время смелой фотосессии модель Тина Кунаки снялась на пляже в обнимку с парнем, пишет Пятый канал.
Пляжная фотосессия 22-летней супруги Венсана Касселя ошарашила поклонников звездной пары. Модель Тина Кунаки отдыхает в Рио-де-Жанейро и делится оттуда откровенными снимками.
На одном из фото жена 53-летнего французского актера в черном бикини повернулась спиной к камере и показала татуировку на ягодице. С правой стороны ниже талии красавицы изображен скорпион. Знак зодиака Кунаки — Овен, так что выбор темы для тату связан не с астрологией, а с вкусовыми предпочтениями девушки. Смелый кадр за три дня набрал 138 тысяч «лайков».
Позже избранница Кассселя озадачила поклонников снимком, на котором стоит в объятиях молодого мужчины. «Куда смотрит Венсан?» — возмутились подписчики в комментариях.
Более осведомленные о жизни Тины поклонники узнали ее спутника и утешили остальных: парень — фотограф нетрадиционной сексуальной ориентации.