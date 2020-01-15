Опасности високосного года: чего нельзя делать в 2020 году

На первый взгляд, ничего сверхопасного в високосные годы не бывает, ведь это просто лишний день в календаре. Однако этот лишний день, согласно наблюдениям, может наделать много шума. Из-за нестыковок и получаются эти энергетические взлеты и падения, которые приводят к неудачам. Повысить уровень удачи вам помогут пять лучших талисманов.

Какие опасности нас ждут в 2020 году

Во-первых, эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно не рекомендуют рисковать. Чем больше человек рискует в високосный год, тем выше вероятность того, что он наткнется на проблемы, решения которых найти будет невозможно. Любой шаг в любой сфере жизни должен быть обдуманным. Стоит избегать беспричинных трат, предательств, обмана, измен и ссор.

Во-вторых, в этот год не стоит начинать грандиозные проекты в домашних делах, на работе. Менять работу тоже не рекомендуется. Любые невзгоды лучше временно переждать на берегу, не бросаясь в гущу событий. Дома не стоит начинать полномасштабного ремонта, если есть хотя бы малая толика сомнений.

Третий пункт — свадьбы. Отношения можно укрепить и без росписи, без официального заключения брака. Это нужно отложить на потом. Правда, если вы запланировали все заранее, то отменять ничего не стоит. Эксперты рекомендуют просто повысить уровень внимательности и сохранять осторожность.

Как преодолевать проблемы в 2020 году

Несомненно, високосный год опасен, но это не значит, что у вас нет возможности обойти неурядицы стороной. Каждый день следите за нашим лунным календарем, чтобы знать, как Луна и звезды повлияют на вашу жизнь. Советы астрологов подскажут, как повысить энергетику, обойти риски и найти пути к счастью.