Певец Александр Серов пострадал в перестрелке

В конце прошлого года Александр Николаевич проводил вечер с приятелями в подмосковном заведении — с компанией за соседним столиком у них завязалась беседа на повышенных тонах. Как часто бывает у разгоряченных алкогольными напитками мужчин, на словах ситуацию они решить так и не смогли.

«Я отдыхал в кафе, — рассказывает «СтарХиту» певец. — Там началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!»

На скорой Александра Николаевича доставили в институт хирургии им. Вишневского. Доктора провели процедуру по извлечению пули. «Не переживайте, здоровью сейчас ничего не грозит, — делится Серов. — Спасибо врачам, которые поставили на ноги. Вытащили пулю, все обработали. Правда, теперь я прихрамываю. Но думаю, быстро заживет. Конечно, теперь приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию».