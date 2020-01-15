Камень раздора: что на самом деле произошло в королевской семье

Официальная версия на данный момент такова: принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили стать полностью самостоятельными, поэтому отказались от финансирования из бюджета и, соотвественно, от выполнения королевских обязанностей. Елизавета II после нескольких дней раздумий поддержала внука, заявив, что он имеет полное право решать, как будет жить его семья.

Вот только поклонники не верят в видимое спокойствие королевы. Они уверены, что решение супругов стало последствием целой серии скандалов, связанных с именем герцогини Сассекской. Так что самое время разобрать основные версии произошедшего, чтобы понять, какие интриги на самом деле плетутся во дворце.

Решение об отречении принимала не Меган, а Гарри

Сейчас Маркл ненавидят, кажется, все поклонники королевской семьи. Британцы уверены, что бывшая актриса долго плела паутину интриг, чтобы заставить Гарри отказаться от родственников ради нее. Впрочем, сразу несколько инсайдеров сообщили западным изданиям, что это именно принц захотел обрести самостоятельность.

Гарри уже давно недоволен тем, что журналисты преследуют его жену. Несколько месяцев назад он даже подал в суд на одно издание за распространение частной информации о Меган. Тогда герцог Сассекский заявил, что папарацци сводили с ума его мать, а теперь то же самое происходит и с женой.

Корреспондент Джонни Даймонд, который лично знаком с Гарри, уверен, что тот ненавидит публичность, поэтому постоянное внимание общественности выводит принца из себя.

«Это явный конфликт между Гарри и Меган с одной стороны и остальными членами королевской семьи — с другой. Последние месяцы Гарри было очень тяжело. Он ненавидел камеры и сходил с ума от скуки на большинстве церемоний и светских вечеринок», — заявил Даймонд.

Подтверждением этой версии является и то, что младший сын Дианы всегда имел вздорный характер. В молодости Гарри даже прозвали «мятежным принцем» за его желание нарушать правила. Так что возлагать всю ответственность за разлад в королевской семье на Меган точно не стоит.

Супругам пришлось покинуть королевскую семью из-за расизма и сексизма

Пару дней назад появились слухи, что Меган и Гарри готовы дать большое интервью на телевидении в том случае, если им не дадут покинуть королевскую семью. Якобы супруги уже обсудили условия сотрудничества с Опрой Уинфри. Разговор должен был пойти о расизме и сексизме, которые процветают в стенах Букингемского дворца.

«Гарри и Меган хотят обсудить то, что происходит в королевской семье. Они оба возмущены тем давлением, что оказывалось на Меган», — рассказывал инсайдер.

О том, что родственники Гарри невзлюбили Меган из-за цвета кожи, слухи ходят давно. Инсайдеры сообщали, что королева до последнего не разрешала внуку жениться на разведенной американской актрисе, но он настоял на своем.

Сама Маркл еще до свадьбы боролась за всеобщее равенство, поэтому ее особенно задело пренебрежение со стороны родственников мужа. Разумеется, никаких официальных подтверждений этой гипотезы нет, но и игнорировать факт того, что Меган является единственной темнокожей представительницей королевской семьи тоже не стоит.

Гарри и Меган отказались от полномочий по инициативе королевы

В своем заявлении Елизавета II заявила, что очень сильно хочет, чтобы внук остался членом королевской семьи, но поверили ей не все. Дело в том, что за последние два года в прессе то и дело мелькало имя Меган Маркл. Родственники бывшей актрисы распускали о ней неприятные слухи, а хейтеры то и дело возмущались тем, с каким рвением герцогиня Сассекская тратит деньги из бюджета.

Королева несколько раз разговаривала с внуком по поводу поведения его возлюбленной, но результатов эти беседы не принесли. Именно поэтому поклонники предполагают, что Елизавета II могла вынудить Гарри и Меган сделать заявление, дабы отстранить их от посещения важных мероприятий и таким образом спрятать от журналистов.