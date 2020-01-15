Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака - главных везунчиков февраля

Известный астролог Павел Глоба перечислил знаки Зодиака, которые станут главными везунчиками февраля наступившего года, пишет Topnews.
Так, по прогнозу специалиста, во втором месяце года на первом месте для Тельцов окажутся деньги. При этом представителям этого знака Зодиака повезет и в других сферах. Астролог прогнозирует для Тельцов большое количество позитива, романтики и удачи в делах. Вас ждет однозначное увеличение дохода, однако в конце февраля будьте более чуткими к близким - возможна ссора с кем-то из близкого окружения.
Скорпионов в феврале 2020 года ожидают новые невероятные открытия и начинания, которые будут удачными и принесут им прибыль. Для вас многое в жизни изменится в лучшую сторону. Специалист уверен, что одинокие представители этого знака Зодиака смогут встретить вторую половину в феврале.