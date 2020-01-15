Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака - главных везунчиков февраля

Так, по прогнозу специалиста, во втором месяце года на первом месте для Тельцов окажутся деньги. При этом представителям этого знака Зодиака повезет и в других сферах. Астролог прогнозирует для Тельцов большое количество позитива, романтики и удачи в делах. Вас ждет однозначное увеличение дохода, однако в конце февраля будьте более чуткими к близким - возможна ссора с кем-то из близкого окружения.