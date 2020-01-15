Сорвалась: располневшая Елена Летучая показала грудь крупным планом

По признанию самой знаменитости, за время каникул она набрала два лишних килограмма, так как балует себя сладким. «Результатом» праздного образа жизни она поспешила поделиться с подписчиками в соцсетях. Летучая показала селфи, на котором в глаза бросается ее внушительный бюст в белом купальнике.