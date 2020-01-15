Сорвалась: располневшая Елена Летучая показала грудь крупным планом

Известная российская телеведущая Елена Летучая в эти дни находится на отдыхе в американском Майами, штат Флорида.
По признанию самой знаменитости, за время каникул она набрала два лишних килограмма, так как балует себя сладким. «Результатом» праздного образа жизни она поспешила поделиться с подписчиками в соцсетях. Летучая показала селфи, на котором в глаза бросается ее внушительный бюст в белом купальнике.
«Сорвалась на сладенькое в Новый Год. Два плюса в этом точно есть», - прокомментировала она публикацию.
Подписчики принялись писать язвительные комментарии по поводу поступка блондинки, но от Летучей никаких ответов не последовало.