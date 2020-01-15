Ср, 15.01.2020
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Сорвалась: располневшая Елена Летучая показала грудь крупным планом

Елена Летучая

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

«Сорвалась»: располневшая Елена Летучая показала грудь крупным планом, пишет Topnews.

Известная российская телеведущая Елена Летучая в эти дни находится на отдыхе в американском Майами, штат Флорида.

По признанию самой знаменитости, за время каникул она набрала два лишних килограмма, так как балует себя сладким. «Результатом» праздного образа жизни она поспешила поделиться с подписчиками в соцсетях. Летучая показала селфи, на котором в глаза бросается ее внушительный бюст в белом купальнике. 

«Сорвалась на сладенькое в Новый Год. Два плюса в этом точно есть», - прокомментировала она публикацию.

Подписчики принялись писать язвительные комментарии по поводу поступка блондинки, но от Летучей никаких ответов не последовало.

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