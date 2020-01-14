Михаэля Шумахера госпитализировали в Париже

Чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер госпитализирован в Париже. Ему проведут волшебные процедуры — специальную терапию стволовыми клетками, пишет Express.
Известный спортсмен получил серьезную черепно-мозговую травму после удара головой о камень во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году. С 2014-го семикратный чемпион мира проходил лечение дома.
Спустя пять лет он неожиданно был помещен в Парижскую специальную клинику имени Жоржа Помпиду. Его лечением занялся профессор Филипп Менаше — известный специалист по стволовым клеткам.
Позже Шумахер покинул клинику, но теперь снова решил в нее вернуться и продолжить лечение. Врачи разработали план восстановления, который займет от одного до трех лет.
Жена легендарного гонщика Коринна заявила, что ее муж находится в лучших руках. Она не стала давать более подробные комментарии о состоянии супруга и предстоящем лечении. По ее словам, Михаэль хочет сохранить свое здоровье в тайне.