Михаэля Шумахера госпитализировали в Париже

Чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер госпитализирован в Париже. Ему проведут волшебные процедуры — специальную терапию стволовыми клетками, пишет Express.

Известный спортсмен получил серьезную черепно-мозговую травму после удара головой о камень во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году. С 2014-го семикратный чемпион мира проходил лечение дома.

Спустя пять лет он неожиданно был помещен в Парижскую специальную клинику имени Жоржа Помпиду. Его лечением занялся профессор Филипп Менаше — известный специалист по стволовым клеткам.

Позже Шумахер покинул клинику, но теперь снова решил в нее вернуться и продолжить лечение. Врачи разработали план восстановления, который займет от одного до трех лет.