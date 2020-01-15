Навка ошарашила Сеть фото без нижнего белья

В кадре знаменитость позирует в атласном платье зеленого цвета с элегантной пряжкой на поясе и длинными рукавами, однако пикантность наряда создает огромный - до пупка - вырез, а также отсутствие бюстгальтера на спортсменке.

В комментарии к публикации Навка поздравила подписчиков со Старым Новым годом. Она заявила, что, как правило, работает все новогодние праздники, поэтому второй Новый год любит не меньше первого.

«Поэтому, дорогие мои, с Праздником!!! Пусть в ваших семьях и домах царит любовь, понимание, благополучие!!! И даже если с первого раза вам не удалось встретить праздник, отдыхая, то всегда есть второй шанс!!! А главное, хочу пожелать всем найти свой баланс и жить в гармонии с самим собой!!» - пишет фигуристка.

Пользователи в комментариях принялись поздравлять Татьяну Навку в ответ. Однако нашлись и те, кто не прошел мимо наряда жены Пескова.

«Татьяна, вам не стыдно с таким декольте выкладывать фото? Вы же с детьми работаете. Я бы порекомендовал вам удалить эту фотографию»; «Татьяна, Вы предмет женского гардероба забыли надеть»; «Пикантно... Видно что дама - прелесть»; «Очень безнравственно. Не ожидала от Навки. Она же всегда была скромницей»; «Ну, совсем грудь оголили. На вас и дети подписаны. Вы - кумир, и это лишнее. Нравственность прежде всего! Поверьте!»; «Вашими сосками чуть глаз мне не выкололи»; «Негоже такие платье жене чиновника носить», - возмущаются юзеры.