Билли Айлиш исполнит главный саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде

Заметим, в этом году дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский хит-парад Billboard 200. Пластинка получила сразу несколько номинаций «Грэмми-2020». Кроме того, трек Bad Guy занял первую строчку в Billboard Hot 100.