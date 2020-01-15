Билли Айлиш исполнит главный саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде

Популярная американская певица Билли Айлиш, которая недавно отпраздновала 18-летие, стала автором главного саундтрека к новой бондианы, сообщает ТСН.
Об этом стало известно на официальной страничке ленты в Facebook. Так, молодая исполнительница написала песню для «007: Не время умирать» вместе с братом FINNEAS.
В сообщении также отметили, что Билли стала самой молодой в истории автором, которая создала и исполнила песню про легендарного Джеймса Бонда.
Заметим, в этом году дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский хит-парад Billboard 200. Пластинка получила сразу несколько номинаций «Грэмми-2020». Кроме того, трек Bad Guy занял первую строчку в Billboard Hot 100.
Таким образом, юная артистка стала первым человеком, родившимся в XXI веке, которой удалось возглавить Hot 100.