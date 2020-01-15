Билли Айлиш исполнит главный саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде

Об этом стало известно на официальной страничке ленты в Facebook. Так, молодая исполнительница написала песню для «007: Не время умирать» вместе с братом FINNEAS.

В сообщении также отметили, что Билли стала самой молодой в истории автором, которая создала и исполнила песню про легендарного Джеймса Бонда.

Заметим, в этом году дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский хит-парад Billboard 200. Пластинка получила сразу несколько номинаций «Грэмми-2020». Кроме того, трек Bad Guy занял первую строчку в Billboard Hot 100.