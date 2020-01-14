Как победить синдром хронической усталости

Абсолютно нормально чувствовать себя уставшим после сложного рабочего дня и бурного вечера с красивыми женщинами. А вот если усталость – твой вечный спутник в любое время дня и ночи, хотя ничего серьезного не происходит - пора понять, что тебя настиг синдром хронической усталости, пишет Mport.ua.
Обычно от нее не избавляет даже продолжительный отдых, а человек выходит на работу не только не посвежевшим, но и еще более измотанным. Потому, если хочешь избавиться от хронической усталости, попробуй применить против нее наши советы.
Самодиагностика
Для начала убедись, что у тебя действительно синдром, а не банальная утомленность. Просто освободи себе выходной и потрать его на себя. Если после этого бодрости не прибавится – это оно.
Хроническая форма усталости характеризуется пониженной мотивацией, слабостью и апатией, концентрация понижена до предела, память ухудшена (вплоть для провалов в ней), а уровень тревожности и нервозности резко повышен. Человек постоянно находится в стрессовом состоянии, беспокойно спит и с трудом просыпается.
В таких случаях имеет смысл провести и медицинскую диагностику, поскольку часто такие симптомы могут быть признаком болезни.
Режим питания
Все мы знаем прописную истину – питаться надо регулярно, разнообразно и сбалансированно. Но мало кто может заставить себя питаться правильно с присутствующим синдромом хронической усталости.
Если ты таки нашел силы класть в себя еду, то пусть это будут продукты с высоким содержанием железа: печень, гречневая крупа, кислые яблоки, гранаты, грибы, петрушка, ржаной хлеб. Кроме питания, добавь витаминный комплекс с цинком, селеном, магнием и витаминами В, А, Е, аскорбиновой кислотой.
О диетах пока стоит позабыть, как и о переедании.
Водные процедуры
В течение дня можно бодриться прохладным или контрастным душем, в зависимости от времени года.
Быстрый душ на 3-4 минуты, можно без геля, но лучше с массажем – это поможет телу оставаться в тонусе и крови циркулировать быстрее.
Перед сном же лучше принять теплую ванну или душ, чтобы расслабиться, ведь именно горячая вода способна помочь снять накопившееся за день.
Разминки
О пользе физических упражнений не говорил лишь ленивый. Но сейчас речь не об общей необходимости двигаться и уважать спорт, а о небольших разминках, помогающих оставаться бодрым.
Поставь таймер или будильник и каждые полтора часа прерывайся на физкультминутку: мини-перерыв на 2-3 минуты, чтобы сделать простейшее упражнение, потянуться или размяться. Особенно полезно будет выполнять упражнения для шейного отдела, так как именно там расположены сосуды, которые питают кровью головной мозг и отвечают за чувство усталости.
Фиточай
Существует очень много природных средств, которые помогают справиться с хронической усталостью. Есть и бодрящие, которые употребляют в первой половине дня; есть и успокаивающие, которые помогают отдохнуть и их лучше пить перед сном.
Среди бодрящих трав – шишки хмеля, плоды боярышника, земляники, хвоща, тысячелистника, эхинацеи, солодки, алоэ. А к успокаивающим относят мяту, мелиссу, пустырник, лаванду, валериану, ромашку.