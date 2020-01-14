Как победить синдром хронической усталости

Обычно от нее не избавляет даже продолжительный отдых, а человек выходит на работу не только не посвежевшим, но и еще более измотанным. Потому, если хочешь избавиться от хронической усталости, попробуй применить против нее наши советы.

Самодиагностика

Для начала убедись, что у тебя действительно синдром, а не банальная утомленность. Просто освободи себе выходной и потрать его на себя. Если после этого бодрости не прибавится – это оно.

Хроническая форма усталости характеризуется пониженной мотивацией, слабостью и апатией, концентрация понижена до предела, память ухудшена (вплоть для провалов в ней), а уровень тревожности и нервозности резко повышен. Человек постоянно находится в стрессовом состоянии, беспокойно спит и с трудом просыпается.

В таких случаях имеет смысл провести и медицинскую диагностику, поскольку часто такие симптомы могут быть признаком болезни.

Режим питания

Все мы знаем прописную истину – питаться надо регулярно, разнообразно и сбалансированно. Но мало кто может заставить себя питаться правильно с присутствующим синдромом хронической усталости.

Если ты таки нашел силы класть в себя еду, то пусть это будут продукты с высоким содержанием железа: печень, гречневая крупа, кислые яблоки, гранаты, грибы, петрушка, ржаной хлеб. Кроме питания, добавь витаминный комплекс с цинком, селеном, магнием и витаминами В, А, Е, аскорбиновой кислотой.

О диетах пока стоит позабыть, как и о переедании.

Водные процедуры

В течение дня можно бодриться прохладным или контрастным душем, в зависимости от времени года.

Быстрый душ на 3-4 минуты, можно без геля, но лучше с массажем – это поможет телу оставаться в тонусе и крови циркулировать быстрее.

Перед сном же лучше принять теплую ванну или душ, чтобы расслабиться, ведь именно горячая вода способна помочь снять накопившееся за день.

Разминки

О пользе физических упражнений не говорил лишь ленивый. Но сейчас речь не об общей необходимости двигаться и уважать спорт, а о небольших разминках, помогающих оставаться бодрым.

Поставь таймер или будильник и каждые полтора часа прерывайся на физкультминутку: мини-перерыв на 2-3 минуты, чтобы сделать простейшее упражнение, потянуться или размяться. Особенно полезно будет выполнять упражнения для шейного отдела, так как именно там расположены сосуды, которые питают кровью головной мозг и отвечают за чувство усталости.

Фиточай

Существует очень много природных средств, которые помогают справиться с хронической усталостью. Есть и бодрящие, которые употребляют в первой половине дня; есть и успокаивающие, которые помогают отдохнуть и их лучше пить перед сном.