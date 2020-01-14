Хоакин Феникс рассказал о трагической гибели брата

Номинант на премию «Оскар» Хоакин Феникс рассказал о трагической гибели своего брата Ривера в редком откровенном интервью.
Ривер Феникс умер от передозировки наркотиков, сообщает Joinfo.com. Актер скончался в 1993 году в возрасте 23 лет возле клуба Viper Room. Его брат, Хоакин, был рядом с ним в этот момент.
Актерская карьера Ривера Феникса
«Я чувствую, что практически в каждом фильме, в котором я снялся, была какая-то связь с Ривером. И я думаю, что мы все чувствовали его присутствие в нашей жизни», – Хоакин Феникс.
При жизни Ривер заслужил признание критиков за роли в фильмах «Мой личный штат Айдахо», «Москитовый берег» и «Бег на месте», за которые был номинирован на премию «Оскар».
Семейная трагедия
Звезда «Джокера», Хоакин Феникс, объяснил, как трагическая смерть брата повлияла на семью: «Знаете, Ривер был действительно значительным актером и кинозвездой. Мы действительно не знали об этом. Но его слава искалечила семью».
Хоакин Феникс также рассказал о том, как Ривер вдохновил его на актерскую карьеру. Толчком для ее начала стала картина Мартина Скорсезе «Бешеный бык» с Робертом Де Ниро в главной роли.
«Он пришел домой и очень взволнованно говорит: «Вот это фильм!» Я думаю, что это просто… пробудило во мне что-то», – говорит Хоакин Феникс.
Хоакин дал откровенное интервью на следующий день после того, как он получил награду за лучшую мужскую роль на конкурсе Critics’ Choice Awards. За неделю до этого Хоакин стал лауреатом «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль в драме. Ранее мы писали о том, кто еще получил престижную премию.