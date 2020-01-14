Хоакин Феникс рассказал о трагической гибели брата

Ривер Феникс умер от передозировки наркотиков, сообщает Joinfo.com. Актер скончался в 1993 году в возрасте 23 лет возле клуба Viper Room. Его брат, Хоакин, был рядом с ним в этот момент.

Ривер Феникс, 1988 ФОТО: GP/MPI/Capital Pictures

Актерская карьера Ривера Феникса

«Я чувствую, что практически в каждом фильме, в котором я снялся, была какая-то связь с Ривером. И я думаю, что мы все чувствовали его присутствие в нашей жизни», – Хоакин Феникс.

При жизни Ривер заслужил признание критиков за роли в фильмах «Мой личный штат Айдахо», «Москитовый берег» и «Бег на месте», за которые был номинирован на премию «Оскар».

Ривер Феникс, 1988 ФОТО: Rights Managed/DOUBLE PLAY / LORIMAR FILM ENTER

Семейная трагедия

Звезда «Джокера», Хоакин Феникс, объяснил, как трагическая смерть брата повлияла на семью: «Знаете, Ривер был действительно значительным актером и кинозвездой. Мы действительно не знали об этом. Но его слава искалечила семью».

Хоакин Феникс также рассказал о том, как Ривер вдохновил его на актерскую карьеру. Толчком для ее начала стала картина Мартина Скорсезе «Бешеный бык» с Робертом Де Ниро в главной роли.

«Он пришел домой и очень взволнованно говорит: «Вот это фильм!» Я думаю, что это просто… пробудило во мне что-то», – говорит Хоакин Феникс.