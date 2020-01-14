Мэрилин Керро во второй раз стала матерью!

Несколько минут назад эстонская ведьма, которая прославилась благодаря участию в российской программе «Битва экстрасенсов», сделала публикацию на своей странице в Facebook, где объявила, что во второй раз стала матерью.
На этот раз у Мэрилин и ее избранника Марка Хансена родилась дочь.
Хочу сообщить вам отличную новость: у меня родилась дочь. Сейчас хочу сконцентрироваться на своей маленькой семье, так что, публикаций от меня не ждите в ближайшее время. Пока тоже сосредоточьтесь на себе и своих близких - в них ваша сила,
— написала Керро.
Напомним, 29 июня 2018 года Керро родила сына, который стал первенцем в семье известной ясновидящей.