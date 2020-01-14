Фото: Эмбер Херд застали за поцелуями с женщиной

Папарацци застукали Херд за жаркими поцелуями с 38-летней кинематографисткой Бьянкой Бутти. Пара попалась в объектив фотографов, когда покидала люксовый отель в одном из курортных городков Южной Калифорнии. Они нежно обнимались и не сводили глаз друг с друга, затем они вместе уехали на винтажном Ford Mustang Эмбер. Примечательно, что актриса с начала года носит на левой ноге медицинский ботинок. Подробности инцидента, после которого ей пришлось наложить гипс, Херд не раскрывает.

О новой возлюбленной актрисы известно то, что она родом из Лос-Анджелеса и работает художником-оформителем. В прошлом году Бьянке повторно диагностировали рак молочной железы. Первый раз она узнала о страшном диагнозе четыре года назад, но после лечения болезнь отступила. Теперь же ей вновь предстоит бороться с онкологией, а Херд — стойко поддерживать свою избранницу.