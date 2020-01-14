Мексиканец принял предназначенную для быков «виагру» вследствие чего ему понадобилась операция

Мужчина, живущий в Рейносе, Мексика, собираясь на свидание, решил принять стимулятор предназначеный для быков, в результате чего его эрекция длилась три дня, передает Elu24.
У 30-летнего мужчины возникла серьезная проблема со здоровьем из-за «виагры» для быков, вследствие чего он обратился к врачу, сообщает ladbible.com.
По словам мужчины он надеялся, что действие лекарства, которое он купил в Веракрусе, пройдет в течении дня, но его предположение оказалось ошибочным.
Врачи осмотрели мужчину и решили, что ему нужно сделать операцию — только так можно будет устранить эрекцию.
По словам врачей, это состояние называется приапизмом, которое представляет собой длительную болезненную эрекцию, не связанную с сексуальным влечением или возбуждением.
В повседневной жизни приапизм встречается редко. Это состояние связано с неврологическими заболеваниями, травмой спинного и головного мозга и слабостью нервной системы.
Врачи объяснили, что если эрекция длится более четырех часов, ткань полового члена может быть повреждена из-за недостатка кислорода, и орган перестает нормально работать.
Приапизм требует срочного медицинского вмешательства и лечения, так как это единственный способ сохранить работоспособность органа.
Рейноса находится недалеко от границы США в штате Тамаулипас.