Финалистку «Битвы экстрасенсов» и ее мужа ограбили в Москве

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Диларам Сапарова и ее муж — бывший участник «Дома-2» Алексей Гажиенко — стали жертвами мошенников. С семейного счета супругов злоумышленники похитили почти 6000 евро.

Неустановленное лицо, неустановленным способом, получив доступ в личный кабинет, установив переадресацию вызовов с номера телефона осуществило списание денежных средств с расчетного счета открытого на имя Гажиенко,

Алексей Гажиенко начал сниматься в реалити-шоу «Дом-2» в 2011 году в возрасте 23 лет. Диларам Сапарова — экстрасенс и медиум, занявшая второе место в восьмом сезоне «Битвы экстрасенсов». Девушка утверждает, что получила сверхъестественные способности еще в 13 лет.