Здравствуй, Новый год: врачи прооперировали Влада Топалова второй раз с начала 2020 года

Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось! Дорогой Дедушка Мороз. Я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь , пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!