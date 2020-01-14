Ты не станешь миллионером, пока не откажешься от этого: десять привычек неуспешного человека

Даже если пока нет, ничего страшного. Начни с малого: откажись от привычек, которые отделяют тебя от богатства. Вот ТОП-10 вещей, которые не стал бы делать миллионер.

1. Давать волю эмоциям при управлении финансами

Богатые люди умеют контролировать свои эмоции, ведь те способны серьезно влиять на принятие решений. Успешные предприниматели всегда имеют продуманный план и строго следуют ему при любых обстоятельствах. Они знают, что на все сил не хватит, потому нужно направлять их в самое выгодное русло. Инвестиции, откладывание сбережений, счета, оплата сотрудникам и, конечно, самому себе – все эти расходы четко расписаны и автоматизированы. Так предприниматели застрахованы и от лишних трат вследствие импульсивных решений, и от других тревог, связанных с расходами.

2. Смотреть на цену, а не на ценность

Для многих людей цена часто является определяющим фактором при мысли, покупать продукт или нет. Человек, что нацелен на богатство, будет смотреть глубже и постарается понять, соответствует ли указанная стоимость ценности продукта. Его отпугнет как и чрезмерно завышенная цена, так и слишком заниженная. Богатые люди выбирают качество, чтобы потом не тратится на ремонт; но также не готовы переплачивать только за имя бренда.

3. Считать себя сказочно богатым

Речь идет о слишком расслабленном, несерьезном отношении к собственному богатству. Ни один миллионер, что смог сохранить капитал, не позволял себе думать, что раз он теперь богат, то можно тратить деньги на все подряд. Стоит относиться к накопленному состоянию со всей ответственностью, стараться сэкономить как можно больше средств на важные, глобальные расходы, не распыляясь на ненужную роскошь.

4. Воспринимать зарплату как единственный источник дохода

Зарплата, конечно – самый очевидный источник прибыли, но ее одной мало. Даже хорошая регулярная заработная плата не поможет сколотить миллионы. Каждый успешный человек одновременно имеет несколько источников дохода, между которыми умеет правильно распределить инвестиции. Это может быть основная работа, собственный бизнес или фриланс, фондовый рынок, инвестиции в недвижимость или другие активные и пассивные способы заработка.

5. Бояться рисковых целей

Нельзя бояться ставить цели – ведь как иначе их достичь? Какой бы невозможной цель не казалась, добиться ее реально, если следовать несложным правилам. Во-первых, формулируй ее предельно четко. Во-вторых, записывай. И обязательно составь план, как идти к мечте, разделив весь путь на маленькие этапы. Даже если вся затея кажется слишком сложной и недостижимой, какие-то маленькие шаги тебе по силам будет делать регулярно. Именно так поступают миллионеры, они четко определяют цели и пути их достижения, следуют определенному плану и не сдаются при первой неудаче.

6. Зацикливаться на сроках