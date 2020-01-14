Смотри: бывший эстонский евродепутат Кристийна Оюланд отплясывает под хит «Мальчик-гей»

Я хотела бы быть репортером. Я хотела бы быть интервьюером, а не респондентом,

—сказал Оюланд репортеру.

«В настоящее время можно заниматься журналистикой не только по телевидению, но и через Интернет или какие-либо другие каналы. Но я все еще хочу сказать, что однажды я хочу оказаться на вашем месте, подержать этот микрофон», — ответила она репортеру Эда-Лиис Канн.

«Будет это Kanal 2... что угодно. Чей-то микрофон. Я хочу держать его вместо вас и задавать вопросы тому, кто будет стоять на моем месте», — обьяснила Оюланд.

Хотя партия Оюланда прекратила свое существование несколько месяцев назад, интерес Кристиины к политике сохраняется. Таким образом, она находит, что именно через прессу она может продолжить свое путешествие.