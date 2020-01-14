От раздевшейся ради коал модели отказался парень и вся семья

20-летнюю американскую манекенщицу Кейлен Уорд, которая рассылала свои интимные фото и видео людям, сделавшим пожертвования для ликвидации последствий пожара в Австралии, бросил парень. Модель также заявила, что от нее из-за этого поступка отвернулись все родственники.
Мой Instagram заблокировали, моя семья отвернулась от меня, в мой парень сказал, что не будет со мной общаться, после того твита, но, черт побери, я спасла коал,
— написала девушка в Twitter.
Под постом Кейлен Уорд пользователи сети начали длинную дискуссию о том, стоит ли устраивать подобные акции благотворительности, и разошлись во мнениях. Некоторые пользователи сравнили Уорд с известно шведской эко-активисткой Гретой Тунберг.