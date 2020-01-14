«Горяча, как сам ад»: Кайли Дженнер поделилась кадрами из новой фотосессии

22-летняя Кайли Дженнер гордится своей фигурой и часто публикует в личном фотоблоге снимки, на которых предстает полуобнаженной. На днях звезда реалити-шоу поделилась с подписчиками кадрами из очередной фотосессии, пишет Сплетник.
На новых кадрах Кайли предстает в нижнем белье и держится за толстый канат розового цвета, который обвивает ее талию и бедра. Образ Дженнер дополняют макияж в нежно-розовых тонах и волнистые наращенные волосы, достающие до колен.
Запутанная,
— подписала снимок Дженнер.
Новые снимки вызвали бурную реакцию подписчиков. В своих комментариях они принялись восхищаться красотой и сексуальностью младшей из сестер Кардашьян — Дженнер:
Горяча, как сам ад,
Прекрасная королева!
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