Пять мужских имен, обладатели которых умрут в бедности

Всеволод

Обладателю этого имени во всем нужна поддержка окружающих. Он общителен, красноречив, но не способен использовать эти качества, чтобы добиться реальных успехов в карьере. Его нужно буквально подталкивать к действиям, и до какого-то возраста такая опека будет эффективна. Но с возрастом ему становится все сложнее думать о финансах, он начинает плыть по течению и умирает в бедности.

Анатолий

Носители этого имени склонны к разгульному образу жизни. А главная их проблема — алкоголь. Они постоянно попадают в неприятные и опасные ситуации. Да, в молодости их жизнь наполнена яркими моментами (которые, к слову, не всегда имеют положительный окрас). Они не задумываются о будущем, не размышляют о том, как обеспечить себе комфортное будущее. Когда молодость проходит, Анатолий остается ни с чем.

Роман

Роману сложно даются работа, отношения с окружающими и решение жизненных трудностей. Жизнь обладателя такого имени складывается не лучшим образом из-за его непостоянства: он не может надолго задерживаться на рабочем месте. Многие люди не хотят быть тесно связаны с человеком, на которого нельзя положиться. Потеряв шансы на успех, Роман рискует встретить старость в бедности.

Глеб

Склонность к разгульной жизни и любовь к поверхностным удовольствиям еще никого не делали богатым. Даже если Глеб сводит концы с концами, он не остановится в своих бессмысленных тратах. В последнюю очередь он подумает о будущем и предпочтет легкий заработок, не задумываясь на тему обеспеченной старости.

Адам