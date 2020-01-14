Федор Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина

Правда, торжество по этому случаю состоится в следующем году — после того как Маше исполнится 18. По словам близких пары, праздник пройдет на острове Сент-Барт.

А пока влюбленные наслаждаются романтикой, уже не стараясь скрывать взаимные чувства от окружающих. К слову, после новости о романе с Юмашевой в адрес 29-летнего Федора стало приходить большое количество негатива. Пользователи Сети негодовали из-за существенной разницы в возрасте пары, уверенные в том, что Мария еще ребенок.