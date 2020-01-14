Федор Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина

Похоже, скоро игрок «Локомотива» распрощается со статусом завидного жениха. Недавно стало известно о романе Федора Смолова с внучкой бывшего президента России — Марией Юмашевой. Теперь поговаривают, что дело идет к свадьбе, пишет Стархит.
Правда, торжество по этому случаю состоится в следующем году — после того как Маше исполнится 18. По словам близких пары, праздник пройдет на острове Сент-Барт.
А пока влюбленные наслаждаются романтикой, уже не стараясь скрывать взаимные чувства от окружающих. К слову, после новости о романе с Юмашевой в адрес 29-летнего Федора стало приходить большое количество негатива. Пользователи Сети негодовали из-за существенной разницы в возрасте пары, уверенные в том, что Мария еще ребенок.
«Федя, да она же несовершеннолетняя, а это уже статья»; «Нашел, с кем любовь строить. Дам постарше не было?»; «Маша маленькая еще, не порти ей жизнь, Федор», — возмущались многие.