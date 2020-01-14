Имперский Русский Балет под руководством Гедиминаса Таранды в марте выступит в Таллинне

Впервые за долгие годы знаменитый коллектив приедет с полноценными гастролями и мастер-классами для эстонских профессиональных артистов балета. Выступление пройдет на сцене Центра Русской Культуры.

Артисты известной труппы представят эстонской публике три одноактных балета: «Шопениана», «Кармен-сюита» и «Болеро». Три балета за один вечер, которые под руководством Гедиминаса Таранды становятся целостным и эффектным действом в духе «творческой империи» русской балетной школы.

Балет Гедиминаса Таранды ФОТО: Промо

Труппа, которой рукоплещут по всему миру, привезет лучшее из своего репертуара. Таллиннцев ждут шедевры балетного искусства в классической постановке и виртуозном исполнении ведущих солистов коллектива Лины Шевелевой, Анны Пашковой, Наримана Бекжанова, Льва Бреля.

«Мы с нетерпением ждем выступлений в Эстонии, где также ценят и любят классическое балетное искусство. Мы не были здесь очень давно и наконец включили Таллинн в нашу гастрольную афишу. Мы соскучились по нашим зрителям в Эстонии и с нетерпением ждем этой встречи», - говорит художественный руководитель труппы Гедиминас Таранда.

Балет Гедиминаса Таранды ФОТО: Промо

Название «Имперский Русский Балет» - это дань памяти Императорской фамилии России, внесшей значительный вклад в развитие русской культуры, включая создание Большого и Мариинского театров. Идея создания коллектива родилась в 1994 году во время проведения в Японии юбилейных концертов Майи Плисецкой, их программу подготовил танцовщик и педагог Гедиминас Таранда. На протяжении четверти века с артистами труппы работают педагоги-репетиторы экстра-класса.

Коллектив активно гастролирует и за 25 лет своей работы выступил на лучших мировых площадках в Японии, США, Канаде, Бразилии, Чили, Испании, Португалии, Франции, Германии, Израиле, Австралии.