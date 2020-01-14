Девочки, которые растут без отца, становятся могущественными женщинами

Ещё не так давно отсутствие отца в семье считалось позорным не только для матери, но и для дочерей, которые подвергались насмешкам сверстниц и общества в целом. Сегодня мы гораздо спокойнее относимся к ситуации, когда девочка растёт с матерью-одиночкой после развода, смерти или ухода отца.

Многие женщины росли без отца, поэтому учёных заинтересовало, сказалось ли это на их жизни. Результат оказался поразительным: сказалось, но исключительно положительным образом!

У таких женщин не только более высокий уровень дохода, но и лучшее образование и развиты такие навыки, как упорство, лидерство, эмпатия и инстинкт выживания.

Почему же у девочек, выросших без отца, проявляются эти качества?

Когда в жизни девочки нет мужчины, который помогает ей встать при каждом падении, она привыкает самостоятельно справляться со своими проблемами и сражаться за свои цели без оглядки на отцовское одобрение.

По данным исследования, безотцовщина делает женщин могущественными: мать-одиночка подаёт пример сильной, самостоятельной женщины, которая способна справиться с трудностями.

Наконец, женщины, выросшие без отца, оказались ответственнее остальных.