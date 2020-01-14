Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют вместе усыновить ребенка?

Экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон недавно побывали на церемонии награждения премии «Золотой глобус». Питт даже пошутил на счет своей личной жизни, однако вместе бывших супругов так и не увидели. Однако издание New Idea сообщило, что пара вот-вот официально объявит о своем воссоединении.

Более того, 56-летний Питт (у него есть трое приемных и трое родных детей от второй жены Анджелины Джоли) и 50-летняя бездетная Энистон готовятся вместе усыновить ребенка. По информации издания, они хотят взять на воспитание сироту из Мексики.

Якобы они уже вдвоем тайно посетили приют Casa Hogar Sion в городе Тихуана, который Дженнифер уже много лет финансово поддерживает.