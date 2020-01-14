Модель взобралась на скалу, чтобы полюбоваться рассветом, но погибла

Накануне инцидента девушка веселилась на вечеринке в пригороде Сиднея. Но потом Мадлен и семеро ее друзей решили полюбоваться природой и отправились к близлежащим скалам рядом с заливом. Около 6:30 компания взобралась на утес, который является популярным местом для селфи среди туристов.

Модель расположилась на краю обрыва, чтобы насладиться восходящим солнцем. Предположительно, девушка решила сделать красивое селфи, но сорвалась вниз с высоты 30 м, пишет The Sun. Вызванные на место спасатели нашли труп Мадлен в воде спустя четыре часа.

Семья девушки, оставшаяся в другой стране, подняла тревогу после того, как не смогла связаться с ней на следующий день. Ее мама написала в соцсетях: «Кто-нибудь видел Мэдди? Не могу до нее дозвониться. Пожалуйста, напишите мне, если вы были с ней прошлой ночью». И тогда женщине сообщили страшное известие.