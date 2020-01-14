Какие дни 2020 года будут для вас удачными: определяем по знаку Зодиака

Если вы хотите узнать, каким будет год Белой Крысы для вашего знака в целом, то ознакомьтесь с гороскопом на 2020 год. В нем содержатся важные советы на целый год вперед. Они помогут вам лучше и тщательнее спланировать дела.

Январь

В сфере любви начало 2020 года будет очень позитивным для земных и водных знаков: Тельца, Девы, Козерога, Рака, Скорпиона и Рыб. Удачными днями астрологи называют дни, в дате которые есть число 3.

В делах и работе, а также финансовой сфере больше повезет остальным знакам, относящимся к огненной и воздушной стихиям: это Овен, Лев, Стрелец, Близнецы, Весы и Водолей. Днями большой удачи и повышенного успеха станут каждый четверг и пятница января.

Февраль

Известно, что 2020 год - високосный, поэтому нас ждет масса подвохов и опасностей. 29 февраля считается опасным днем, но представителям таких знаков, как Скорпион, Водолей и Телец в этот день очень повезет.

В этом месяце для Дев, Козерогов и Раков удачными будут понедельники и вторники. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ответственно подходить к решению неотложных проблем. Остальным знакам будет везти по пятницам.

Март

Март — время пробуждения от зимней спячки. В этом месяце самым удачным днем для всех знаков Зодиака станет зеркальная дата 03.03. Очень мощным и созидательным влияние планет будет также в последние три дня марта.

Отдельно астрологи выделяют выходные дни для таких ярких знаков Зодиака как: Рыбы, Овен, Близнецы, Весы, Стрелец. В эти дни стоит заниматься своим здоровьем, стараться максимально переключаться с работы на отдых. Следование десяти важным правилам поможет вам усилить энергетику.

Апрель

Апрель в 2020 году будет весьма таинственным месяцем. Повезет больше всего Знакам Зодиака с самым сильным характером . Проходить проверку на прочность будет проще, если знать, в какие дни вам улыбнется удача.

Это будут дни, в которые Луна окажется в знаках Земной стихии: 5, 6,13, 14, 23, 24 апреля. Также большая удача ждет большинство из нас 4 апреля, так как это день с зеркальной датой.

Май

В мае самым удачным днем окажется день вашего рождения. Вам не обязательно иметь день рождения в мае. Например, если вы родились 12 февраля, то в мае самым удачным днем для вас будет 12 мая. То же самое касается и обратного этому числу, то есть 21 мая. Если ваш день рождения, скажем, 2 числа, то удачным днем будет не только 2 мая, но и 20, ведь 2 число можно записать как «02». Если вы хотите узнать, как числа влияют на вашу жизнь в другие месяцы, следите за нашим нумерологическим гороскопом.

Июнь