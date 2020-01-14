Какие дни 2020 года будут для вас удачными: определяем по знаку Зодиака

Каждому из нас хочется знать, какой из предстоящих дней будет позитивным и удачным. Если вы заранее будет знать благоприятные дни в 2020 году, то вам с легкостью удастся повысить шансы на успех в любой из сфер жизни.
Если вы хотите узнать, каким будет год Белой Крысы для вашего знака в целом, то ознакомьтесь с гороскопом на 2020 год. В нем содержатся важные советы на целый год вперед. Они помогут вам лучше и тщательнее спланировать дела.
Январь
В сфере любви начало 2020 года будет очень позитивным для земных и водных знаков: Тельца, Девы, Козерога, Рака, Скорпиона и Рыб. Удачными днями астрологи называют дни, в дате которые есть число 3.
В делах и работе, а также финансовой сфере больше повезет остальным знакам, относящимся к огненной и воздушной стихиям: это Овен, Лев, Стрелец, Близнецы, Весы и Водолей. Днями большой удачи и повышенного успеха станут каждый четверг и пятница января.
Февраль
В этом месяце для Дев, Козерогов и Раков удачными будут понедельники и вторники. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ответственно подходить к решению неотложных проблем. Остальным знакам будет везти по пятницам.
Март
Март — время пробуждения от зимней спячки. В этом месяце самым удачным днем для всех знаков Зодиака станет зеркальная дата 03.03. Очень мощным и созидательным влияние планет будет также в последние три дня марта.
Отдельно астрологи выделяют выходные дни для таких ярких знаков Зодиака как: Рыбы, Овен, Близнецы, Весы, Стрелец. В эти дни стоит заниматься своим здоровьем, стараться максимально переключаться с работы на отдых. Следование десяти важным правилам поможет вам усилить энергетику.
Апрель
Это будут дни, в которые Луна окажется в знаках Земной стихии: 5, 6,13, 14, 23, 24 апреля. Также большая удача ждет большинство из нас 4 апреля, так как это день с зеркальной датой.
Май
В мае самым удачным днем окажется день вашего рождения. Вам не обязательно иметь день рождения в мае. Например, если вы родились 12 февраля, то в мае самым удачным днем для вас будет 12 мая. То же самое касается и обратного этому числу, то есть 21 мая. Если ваш день рождения, скажем, 2 числа, то удачным днем будет не только 2 мая, но и 20, ведь 2 число можно записать как «02». Если вы хотите узнать, как числа влияют на вашу жизнь в другие месяцы, следите за нашим нумерологическим гороскопом.
Июнь
В июне самыми удачными днями будут считаться среды и субботы. В эти дни астрологи советуют представителям всех знаков Зодиака оставаться активными и как можно больше работать либо заниматься важными делами по дому. При этом лучше никому не рассказывать о своих планах. Стоит проявлять больше самостоятельности, верить в себя и не отступать от намеченного пути.
Июль
В самый жаркий месяц лета больше всего везти будет представителям стихии Воздуха: Близнецам, Весам и Водолеям. Особенно стоит выделить женщин, так как к ним судьба будет более благосклонной. Мужчинам можно дополнительно воспользоваться лучшими талисманами.
Наиболее благоприятными днями для воздушных знаков в июне астрологи называют пятницы, субботы и воскресенья. Для Дев, Тельцов и Козерогов удачными будут четверги. Для водных знаков (Раков, Скорпионов и Рыб) днями удачи станут понедельники и вторники, а всем, кто родился под управлением Льва, Овна или Стрельца, повезет в среду.
Удача вас будет ожидать в даты, содержащие восьмерку. Пользуйтесь ежедневными упражнениями для повышения настроения и уверенности, чтобы еще быстрее достигать задуманного.
Также благоприятным днем для всех знаков станет Новолуние в Деве 19 числа. Отдельно можно выделить Раков, Весов, Стрельцов, у которых днем повышенной позитивной энергетики станет последний день лета — 31 августа.
Сентябрь
В сентябре многих из нас могут ожидать проблемы с самочувствием. Пять заговоров на крепкое здоровье помогут удержаться на плаву. Будьте осторожнее за рулем в этот месяц, аккуратно переходите дорогу, не провоцируйте окружающих людей на агрессию.
Самые удачные дни первого месяца осени — непосредственно первый её день, а также дни под управлением Меркурия и Луны, то есть понедельники и среды. В эти дни необходимо браться за самые важные дела и не бояться ответственности.
Октябрь
Следуйте семи главным законам Вселенной в октябре. Это поможет вам выиграть время, привлечь удачу в свою жизнь и отвести проблемы в сторону. Вас ждет большой успех в дни растущей Луны, то есть 1 числа и в период с 17 по 30. Именно эти дни будут самыми удачливыми. Из них отдельно стоит выделить все пятницы и субботы, ведь они принесут вам максимально много позитивных эмоций.
Ноябрь
В выходные и праздничные дни фортуна будет служить Девам, Весам, Козерогам. По понедельникам и в первый день октября легче всего вырваться вперед будет Рыбам и Ракам.
Декабрь
В декабре удача улыбнется искренним знакам Зодиака. Дни Марса и Венеры станут самыми важными и успешными для Земных Знаков, Девы, Козерога и Тельца. Речь идет о вторниках и пятницах.
Воздушных знаков, Близнецов, Весов и Водолеев, успех будет ждать по выходным и в последние два дня года. Знакам Воды и Огня, Овнам, Львам, Стрельцам, Ракам, Скорпионам и Рыбам, удача будет сопутствовать каждый четверг и вторник.