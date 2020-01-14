Без помощи рук: новый спортивный челлендж набирает миллионы просмотров

Забавные оздоровительные челленджи захватывают мир социальных сетей и собирают миллионы просмотров уже не первый год. Люди повторяют все: от сложных трюков и преодоления препятствий до банального сложения языка в трубочку на камеру. Чем проще задача — тем больше попыток повторить: в конце концов, кто не пробовал дотронуться носом до локтя?

Flex challenge начался с гимнастического упражнения от студентки Университета Айовы Джакс Кранитц. В своем аккаунте в Instagram она опубликовала видео, где демонстрирует свои спортивные навыки — лежа на животе, девушка садится на поперечный шпагат и без помощи рук встает на обе ноги, пишет Пятый канал.

Такие «оздоровительные» челленджи пользуются популярностью в сети не только благодаря демонстрации гибкости — люди любят испытывать себя на прочность и повторять интересные вызовы на камеру. Чего стоит только прогремевший пару лет назад Ice Bucket Challenge, где участники с удовольствием обливались водой со льдом. На самом деле целью челленджа было пожертвование средств на благотворительность, а резонансный повод привлек внимание к событию.

В Instagram существует еще несколько трендов, где гимнасты и просто гибкие пользователи демонстрируют свои умения. Например, переворот ноги по часовой стрелке и против. Или распутывание «узла из рук» без каких-либо усилий.

Незатейливое видео с запуском флешмоба Flex Challenge набрало более полумиллиона просмотров за четыре дня. Пользователи социальной сети уже вовсю делятся с автором и подписчиками своими попытками повторить трюк, а некоторые даже модернизируют его и усложняют. Например, гимнастка из Эссекса и персональный тренер Софи Брейс. На своей странице девушка опубликовала уже несколько версий нашумевшего флешмоба.

Одно время был популярен челлендж Bottle Cap, где нужно было продемонстрировать филигранное владение конечностями и открутить крышку от бутылки большим пальцем ноги. В этом флешмобе поучаствовали Джейсон Стэйтем, Конор Макрегор и Ирина Ларионова, чемпионка мира по тайскому боксу.

Звезды не только поддерживают челленджи, но и придумывают их. Шведский футболит Златан Ибрагимович в конце сентября 2019 года придумал «Матрица челлендж» — там он удерживает футбольный мяч на груди и размахивает руками — совсем как Нео из фильма «Матрица». Златан передал эстафету коллеге по цеху Полю Погба, сербскому теннисисту Новаку Джоковичу и Хабибу Нурмагомедову. Боец отметил, что затея Златана — «первоклассная чушь», зато флешмоб быстро подхватили фанаты футбола и даже известные комики.

Самое главное — не переусердствовать с челленджами. Нередко такие «вызовы судьбе» могут привести к негативным последствиям. Это случилось с Ice Bath Challenge, где участники залезали в ванну с ледяной водой и делились ощущениями. После такой процедуры без предварительного закаливания было зафиксировано несколько случаев простуды.

Противоположность этому челленджу — вызов, где участники обливаются уже горячей водой — и вовсе очень опасен. 15-летний экспериментатор Кайланд Кларк попал в больницу с ожогами второй степени.