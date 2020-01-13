Обвиняемый в ужасном преступлении Венно Лоосаар наконец решил обьясниться
Развлекательная передача «Õhtu!» на телеканале Kanal 2 вновь выходит в эфир после короткой паузы. Сегодняшним гостем стал актер Венно Лоосаар, которому предьявили шокирующие обвинения. В сегодняшней передаче «Õhtu!» Венно даст свой комментарий.
Сегодняшним гостем телепередачи «Õhtu!» стал музыкант, актер и ведущий Венно Лоосаар, который был обвинен Пыхьяской окружной прокуратурой в сексуальных домогательствах по отношению к девочке младше десяти лет.
В течение 26 лет я создавал телешоу для детей, проводил детские мероприятия и концерты, учился наналаживать контакт с детьми, что получалось у меня превосходно. Но у меня нет сексуального интереса к детям, и моя душа чиста,
— объявил Лоосаар в пресс-релизе.
Теперь Лоосаар также даст свое первое телевизионное интервью после серьезного обвинения.
Новый сезон телепередачи «Õhtu!» стартует на телеканале Kanal 2 уже сегдня в 21.00.