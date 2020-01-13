Откровения порнофотографа из Риги: почему мужчинам платят меньше, чем женщинам и какая это сумма

Внимание!
Это содержание предназначено только для взрослых.
Популярный в Латвии сайт Русский TVNET начинает серию статей о порнобизнесе в Латвии. Оказывается, эта деятельность в соседней стране и особенно в ее столице Риге хорошо развита.
Мы смогли пообщаться с действующим профессиональным фотографом, который еще недавно работал на одну из популярных в Риге компаний, создающих откровенный контент.
Порноиндустрия в Латвии
Наш собеседник, фотограф Янис П. (имя изменено - прим. ред.) на момент сотрудничества с фирмой уже имел солидный опыт. Как он рассказал, цели идти и снимать порно у него не было. Просто так случилось, что заказов не было, а жить на что-то было необходимо. На глаза в соцсетях ему попался скриншот объявления о приглашении на работу фотографом.
Янису ответили сразу и предложили хорошие деньги – 3000 евро. Но он признается, что таких сумм в итоге не видел никогда.
"Кормили завтраками, что будет 1,5 тысячи евро, но по факту было максимум 600 евро в месяц", - говорит он.
Стоит сказать, что наш герой проработал в этом бизнесе чуть-чуть. Он отмечает, что в Риге эти съемки популярны, и он лично знает только три конторы, которые занимаются порносъемкой, но есть еще и четвертая. Вероятно, это филиал какой-то из этих трех компаний.
"Я поработал в этой индустрии чуть-чуть. Эти люди друг другу конкуренты и они не встречаются. Ты их знаешь только понаслышке", - поясняет он.
Но он заметил, что они не сильно прячутся. Ведь в Латвии снимать порно не запрещено, запрещено его распространять.
Для кого подходит порно
Система в этом бизнесе очень простая. Есть девушки, которые "более одаренные в этом плане" - могут себя очень сексуально преподнести, а есть девушки, которые не могут.
"Те, которые не могут - их большинство, а которые могут – их меньшинство, но такие девушки могут, например, долго проработать на ступени open-legs", - объясняет Янис.
(прим. ред. - "open-legs" – это съемка с раздвинутыми ногами, где крупным планом видны половые органы).
Самая первая фотосессия у модели будет open-legs. Обычно она проходит в четыре–пять сетов за один съемочный день.
"Обычно делают четыре, но наши порнодельцы наглеют. На почве того, что денег всем не хватает, они платят моделям поменьше, а фотографов побольше заставляют работать. Поэтому у нас Латвии снимают пять, а то и шесть сетов", - отмечает мужчина.
Основные заказчики такого материала – это MetArt Group. Это сеть сайтов, которая закупает порноматериал со всего мира.
"Они как раз специализируются на подростках. Девушки, которые достигли 18 лет и до 30 лет, но они должны очень молодо выглядеть. Естественно все ретушируется. Все изъяны. Идет коррекция фигуры и лица, если надо. Иногда делают коррекцию лица, если видят, что девушка долгоиграющая. То ее очень маскируют, чтобы она максимально долго не могла попасться друзьям и родственникам на глаза на порносайтах. Чтобы ее родственники не могли ее опознать. Изменяют черты лица и так далее. Девушка на ступени open-legs может продержаться несколько лет. Не снимаясь(!) в видео. Это как бы самая легкая стадия", - объясняет Янис.
В порно может сниматься и женщина, которая старше. К примеру, модели после 35 лет подходят на американский рынок, а до 35 - на европейский.
"Порнозвезды могут работать до конца жизни. До пенсии так точно", - указывает он.
Если человек хочет стать порномоделью, то надо понимать,что есть люди, которые промышляют шантажом. Находят модель на сайте MetArt, ищут ее на Facebook, а потом шантажируют.
Янис уверен, что решающим моментом для съемок у большинства девушек являются легкие деньги.
"Все решают деньги. Это не мешки и не вагоны грузить", - подмечает он.
Он уточняет, что контингент совершенно разный. Примечателен тот факт, что девушки которые идут дальше, имеют "очень жидкие волосы".
Девушка может на съемке уйти и сказать, что не хочет - ее никто не держит. Но если ты хочешь стать порнозвездой, то вся твоя жизнь должна превратиться в порнобизнес. Ты больше ни о чем не можешь думать.
Процесс съемки и роль агента
Обычно в режиме open-legs проходит первый съемочный день. Если девушка не очень, то у нее максимум два съемочных дня open-legs, дальше "жестче все".
Как правило, один такой сет – это 150 фотографий. Таких надо сделать с одной моделью, как минимум, четыре. Если хорошо готовить сет, то можно уложиться в полтора часа. Если так, как обычно в Латвии к этому подходят (поверхностно), то можно уложиться в 40 минут.
Если девушка не достигла каких-то результатов, это вина не только девушки. Это также вина фотографа или того, кто организовывал съемку, может быть и вина ретушера.
"Девушка может быть очаровательной и суперсложенной по фигуре, но если рейтинг на MetArt у нее так себе (до 8 баллов), то у нее максимум три съемочных дня.
Тогда ей предлагают, что докинут еще 50 евро и надо будет снять фото и видео с мастурбацией", - раскрывает нам нюансы откровенной съемки Янис.
Огромное значение в этом бизнесе играют агенты или так называемые агентства.
"Обычно – это простое объявление, на которое нельзя попадаться. Если ты не хочешь попасть в порнуху, то нельзя идти на объявление, где указан вопрос про рост и говорится, что опыт не имеет значения, но мы вам платим деньги", - объясняет он.
Там вы приходите на кастинг, где вам подсунут анкету, где прощупывают, насколько вы далеко готовы зайти. Никто не говорит, что там будет дальше. Потом кастинговые фото ретушируются и отправляются в MetArt. Компания смотрит и говорит, кто им нравится. После чего агент связывается с моделями и начинает раскручивать на откровенные фотоссесии.
Он рассказал историю некой Ирины, которая высказывалась в социальной сети Facebook, о том, как модель пришла на съемку и не знала, что это порно. Ей якобы ранее сказали, что надо будет лишь сняться у елочки, а там оказалось все по-жесткому.
"Модель приходит на съемочный день, все улыбаются. Съемочная группа - 3 человека. Надо выглядеть максимально дружелюбно, чтобы девушка ничего не заподозрила. Первым делом ее обрабатывает агент о том, что необходимо подписать договор", - рассказывает Янис.
Девушке, как правило, говорят, что эти фото никуда особо не пойдут, но после подписания договора ты не будешь на них иметь никакого права. И модель, подписывая договор, чаще всего интересует, всплывут или не всплывут фото. Ей начинают намекать, что фото будет якобы чуть-чуть более откровенные, чем говорилось изначально. Но фото нигде не всплывут и это фотосессия для частных клиентов – к примеру, богатых людей, которые собирают коллекцию обнаженных снимков.
После этого, если модель соглашается, фотографируют ее лицо так, чтобы было видно, как она держит модельные договоры. Что подтверждает, что договоры не поддельные, что она сама подписала.
"Далее агент удаляется, а фотограф, допивая чай, непринужденно начинает объяснять, что именно нужно от девушки. Главное – нельзя допустить, чтобы девушка испугалась и ушла. Ведь если она уйдет, то фотограф не получит денег", - указывает наш собеседник.
Девушке агент объясняет, что будет легкая обнаженка, а потом фотограф, доделывая работу, объясняет, что будет open-legs, но это уже по ходу фотосессии.
"Делаем 50-70 кадров. Плавно снимаем бюстгальтер, снимаем трусики… Потом надо ножки приоткрыть, потом надо больше приоткрыть, потом надо близкий кадр… Если же она начинает пугаться, то фотограф должен сказать, что вот у нас тут пять сетов, давай сделаем один, ты увидишь, что это не так тяжело. Идет психологическая обработка.
Задача фотографа – удержать модель в первый день, чтобы получить зарплату", - рассказывает про съемочный процесс мужчина.
Он уверен, что фотограф, который отработал два дня и не получил денег - быстро придумал, что и как надо говорить.
Договор подписывается на каждой съемке, если девушка не осмелилась уйти и отпозировала один день – это не страшно.
"На Met Art идут сотни галерей в день. Эти пять галерей, возможно, MetArt и не купит, купит три. Это будет каплей в море и, возможно, девушку никто не заметит. В Латвии вряд ли всплывет. Но по моему опыту после пяти съемочных дней – все всплывает", - убеждает нас Янис.
О гонорарах
За open-legs фотосессию девушкам платят 100 евро в день. Один рабочий день – это пять съемок с раздвинутыми ногами. Не всем девушкам кажется, что это смешная оплата за такой труд.
"Такой работы не будет каждый день. Максимум вы будете зарабатывать 300 евро в месяц… Фотографу платят примерно так же… Фотограф ничего не обрабатывает. Поэтому лишь 100 евро", - говорит он.
Есть агентства, которые платят вполне легально, но большинство работают в черную.
Как правило девушки соглашаются на откровенные съемки в 100 евро достаточно легко. Ведь там не происходит ничего страшного. Модель убеждена, что никто эти фото не увидит. Янис подчеркивает, что их расслабляют таким образом, а потом оказывается что у MetArt есть страничка на Facebook. Конечно они публикуют там откровенные фото без деталей, но все лица видно.
"У нас была модель, которая была очень успешная. Она позировала два года только open-legs. У нее были высокие рейтинги, и она неплохо зарабатывала. Когда она больше не захотела сниматься, то ей предложили три съемки за неделю по 300 евро, но она отказалась… Она уже далеко не за 100 евро работала. Ей платили 200 евро за день. MetArt покупал стабильно все ее галереи. Агент поэтому не боялся ей платить больше. Я не большой математик, но если девушка вдруг становилась успешной, то агент зарабатывал на ней 5000 тысяч евро", - объяснил мужчина.
Он сделал скромные подсчеты: фотограф – 100 евро, модель 100 евро, визажист 100 евро (хотя, по словам Яниса, такого дорого не позовут) и квартира, где все происходит – 50 евро.
"500 потратил, в лучшем случае 5000 евро заработал, ну в худшем случае 1000 евро у тебя есть", - резюмировал он.
В Латвии агентами могут быть и мужчины, и женщины. Из троих, кого знает Янис – две женщины и один мужчина.
Когда девушка переходит на вторую ступень, когда агент видит, что девушку с open-legs не очень покупают, тогда он предлагает девушке перейти на следующий уровень.
"Там, где уже легче сбагрить материал. Это уже четыре фото-видео сета с мастурбацией", - продолжает свой рассказ Янис и отмечает, что будет называть вещи своими именами.
К съемкам прибавляют всего 50 евро, но надо сделать четыре фото-видео сета. Такой съемочный день стоит уже 150 евро.
Янис объясняет, что требуется четыре фото-видео сета, но в итоге получается, что делается 4 сета в разной одежде. Но снимается и фото-история и видео-история в одной. Один раз снимается фото, а потом модель одевается и еще раз снимается, но уже видео. И так, четыре раза.
"Модель будет сниматься, пока из нее можно будет выжать все по-максимуму. Была история, как некий фотограф переманил модель от нашей компании и сразу ее отправил на жесткач, что наш агент схватился за голову: он испортил ей всю карьеру. Она поехала в Германию и снимала порно с двумя стариками. Это уже последняя ступень. Он еще выступает агентом, который посылает моделей на съемки в Будапешт и Германию. Он решил на ней хорошо заработать, и чтобы она не соскочила назад - он отправил ее к старикам. Когда она вернулась в Латвию, то ее уже никто не хотел брать. Ей показалось, что она хорошо заработала, наверное, она неплохо заработала, но ведь деньги заканчиваются", - указал он.
Третья ступень – это уже выезды в Будапешт, в Латвии, как правило, снимают сцены с мастурбацией, легкую порнушку. Янис объяснил, что летом делают съемки на выезде, где пара конфетно-букетного периода отправилась в поход или что-то подобное, а зимой съемки проходят на квартирах.
"За такого плана съемки, я не видел, чтобы в Латвии платили больше 250 евро, а мальчикам платят в два раза меньше. Это везде. Но у нас – это совсем. Девушка приходит и зарабатывает 250, а мальчик 80 евро, к примеру, зато потр*****я".
Он отметил, что в порно снимаются нормальные парни. Молодые, но крепкие парни, которые просто хотят попробовать.
Почему сниматься в порно стало популярно?
Янис П. уверен, что такой вид заработка популярен, потому что сейчас об этом больше говорят. Распущенность работает.
"Если бы сейчас не было такого обсуждения, то гораздо меньше шел бы народ в порно", - отмечает он.
Если в соцсети Facebook оно не распространено, то во ВКонтакте оно широко доступно.
Но фотограф отмечает: тем, кто хочет пойти в фильмы для взрослых - не стоит выбирать объявление наобум в интернете, поскольку "можно нарваться на кидал".
"К примеру, за первую фотосессию тебе заплатят, а потом тебя отправят к старикам. Где тебе предложат 5 000 евро… А потом - карьера закончилась", - подчеркнул мужчина.
Он признался, что знает девушек, которые в поездках с грамотным агентом по Европе могут заработать до 20 тысяч евро. Но там надо делать все – групповое порно, двойное проникновение, принуждение и прочее.
Мужчина рассказывает, что за тот короткий срок, что он проработал в порноиндустрии, он сделал вывод, что родителям надо серьезно заниматься воспитанием своих дочерей. Ведь когда им исполняется 18 лет, они становятся очень доверчивыми.
"Конечно, пускай люди пробуют себя, но родители должны научить своих подрастающих девочек, что если началось то, что им не нравится, то просто надо собраться и уйти", - подмечает он.
Янис отметил, что обычно на съемках девочки ведут себя как мямли. Они сомневаются, а на них с легкостью давят.
"Приходишь, подписываешь договор, получаешь сразу 100 евро и думаешь, ой ну это же никто не увидит. Нет – увидит!" - указывает он.
Хотя, этот бизнес уже накрывается. Причиной этому стал PornoHub – это бесплатный порносайт. Янис уверен, что MetArt продержится еще десяток лет, так как специализируется на молоденьких девушках, которые не знают, как внести себя в эту индустрию.
"Есть ушлые девушки, которые зарегистрировались на PornoHub и снимают домашнее видео на мобильный в душе, которые невероятно популярны. Porno Hub им платит, снимая лишь небольшую комиссию", - поясняет мужчина.
Подводные камни
Если девушка все-таки решилась на порносъемку, то ей надо понимать, что эти фото нельзя будет удалить никогда.
"Если модель сфотографировалась и они попали на MetArt, то только годовой бюджет Латвии может удалить эти фото – 20 миллионов евро", - объясняет Янис.
Однажды, одна женщина отснималась весь день, а потом пришла и в конце дня поняла, что передумала.
"Женщина уже взрослая. И агент за удаление попросил 800 евро. Они еще никуда не попали, были только на карточке... Я думаю, что сейчас цена уже серьезнее – 1,5 тысячи", - рассуждает он.
Как пояснил мужчина, если агент может заработать 5 тысяч евро, то 1,5 тысячи – это снисхождение. Если вы предложите больше, чем MetArt – он вам отдаст ваши фото.
Когда агент продает фотографии на MetArt, он подписывает договор, что все права переходят компании MetArt, тогда удаление стоит 20 миллионов. Говорят, что сама фирма находится в США, но Янис думает, что в Европе.