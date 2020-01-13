Откровения порнофотографа из Риги: почему мужчинам платят меньше, чем женщинам и какая это сумма

"За такого плана съемки, я не видел, чтобы в Латвии платили больше 250 евро, а мальчикам платят в два раза меньше. Это везде. Но у нас – это совсем. Девушка приходит и зарабатывает 250, а мальчик 80 евро, к примеру, зато потр*****я".

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Он отметил, что в порно снимаются нормальные парни. Молодые, но крепкие парни, которые просто хотят попробовать.

Почему сниматься в порно стало популярно?

Янис П. уверен, что такой вид заработка популярен, потому что сейчас об этом больше говорят. Распущенность работает.

"Если бы сейчас не было такого обсуждения, то гораздо меньше шел бы народ в порно", - отмечает он.

Если в соцсети Facebook оно не распространено, то во ВКонтакте оно широко доступно.

Но фотограф отмечает: тем, кто хочет пойти в фильмы для взрослых - не стоит выбирать объявление наобум в интернете, поскольку "можно нарваться на кидал".

"К примеру, за первую фотосессию тебе заплатят, а потом тебя отправят к старикам. Где тебе предложат 5 000 евро… А потом - карьера закончилась", - подчеркнул мужчина.

Он признался, что знает девушек, которые в поездках с грамотным агентом по Европе могут заработать до 20 тысяч евро. Но там надо делать все – групповое порно, двойное проникновение, принуждение и прочее.

Мужчина рассказывает, что за тот короткий срок, что он проработал в порноиндустрии, он сделал вывод, что родителям надо серьезно заниматься воспитанием своих дочерей. Ведь когда им исполняется 18 лет, они становятся очень доверчивыми.

"Конечно, пускай люди пробуют себя, но родители должны научить своих подрастающих девочек, что если началось то, что им не нравится, то просто надо собраться и уйти", - подмечает он.

Янис отметил, что обычно на съемках девочки ведут себя как мямли. Они сомневаются, а на них с легкостью давят.

"Приходишь, подписываешь договор, получаешь сразу 100 евро и думаешь, ой ну это же никто не увидит. Нет – увидит!" - указывает он.

Хотя, этот бизнес уже накрывается. Причиной этому стал PornoHub – это бесплатный порносайт. Янис уверен, что MetArt продержится еще десяток лет, так как специализируется на молоденьких девушках, которые не знают, как внести себя в эту индустрию.

"Есть ушлые девушки, которые зарегистрировались на PornoHub и снимают домашнее видео на мобильный в душе, которые невероятно популярны. Porno Hub им платит, снимая лишь небольшую комиссию", - поясняет мужчина.

Мастурбация, снимок иллюстративный ФОТО: Shutterstock

Подводные камни

Если девушка все-таки решилась на порносъемку, то ей надо понимать, что эти фото нельзя будет удалить никогда.

"Если модель сфотографировалась и они попали на MetArt, то только годовой бюджет Латвии может удалить эти фото – 20 миллионов евро", - объясняет Янис.

Однажды, одна женщина отснималась весь день, а потом пришла и в конце дня поняла, что передумала.

"Женщина уже взрослая. И агент за удаление попросил 800 евро. Они еще никуда не попали, были только на карточке... Я думаю, что сейчас цена уже серьезнее – 1,5 тысячи", - рассуждает он.

Как пояснил мужчина, если агент может заработать 5 тысяч евро, то 1,5 тысячи – это снисхождение. Если вы предложите больше, чем MetArt – он вам отдаст ваши фото.