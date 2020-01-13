Максим Фадеев создаст новое SEREBRO

Прошлый год оказался для Максима Фадеева полон скандалов. Слухи о романе с Серябкиной, громкий уход Наргиз и конфликт с Олегом Майами — все это негативно сказалось на и без того шатком здоровье 51-летнего продюсера. В итоге музыкант решил кардинально изменить позицию MALFA. Он расторг контракты со всеми артистами и заявил, что отправится в кругосветное путешествие с новой командой. Так, по словам Фадеева, они будут работать над покорением уже мировой сцены.

Впрочем, окончательно прощаться с прежними проектами звезда очевидно не станет. Сегодня он ответил на вопрос поклонников, вернется ли полюбившаяся всеми группа SEREBRO. К удивлению многих, артист дал положительный ответ, при этом сопроводив свое «да» сразу тремя восклицательными знаками.

Продюсер также опубликовал снимок, на котором уверенно смотрит вдаль. Максим признался, что сейчас он находится на творческом подъеме.

Как же хорошо, когда все понятно! Когда в душе порядок и покой! Всем желаю этого от души!

— подписал музыкант кадр.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Пользователи Сети оценили энтузиазм музыканта, осыпав его комплиментами в комментариях. «Вы очень похудели, хорошо выглядите, вы сильный духом человек!»; «Желаю вам пребывать в этом состоянии внутреннего штиля всегда!»; «Вы очень талантливый и неординарный человек», — восхищаются подписчики.

Напомним, что впервые SEREBRO появилась на сцене почти 13 лет назад. Тогда в состав вошли Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. Большую популярность группа обрела после успеха на международном конкурсе «Евровидение». Тройка эффектных девушек быстро покорила слушателей по всему миру, а их композиции долго оставались лидерами музыкальных чартов. Проект стал, пожалуй, самым успешным в лейбле MALFA.

Однако постепенно состав команды стал меняться, а с уходом Темниковой многие и вовсе заговорили о закрытии проекта. Несмотря на опасения поклонников SEREBRO смогло сохранить себе прежнюю популярность. Впрочем, когда группу покинула и Серябкина — провала было не избежать. Публика не приняла новых участниц: Ирину Титову, Лизу Корнилову и Марианну Кочурову. Не обошлось и без негативной реакции самой Ольги.

После выступления на «Славянском базаре» в Витебске Оля собрала нас у себя и принялась критиковать. Сказала, что среди нас только одна артистка — Марианна,