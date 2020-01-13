Москвич вернулся из Таллинна домой. Его впечатление о городе и стране. Интересный разговор с таксистом напоследок!

«Буквально с поезда. Рождество мне посчастливилось провести в Эстонии, столице этой страны - Таллинне. Впечатления о городе потрясающие.

Ну обо всем по порядку. Во-первых, прекрасный поезд, приятная компания из двух возрастных эстонок. Одно место - верхнее - пустовало. Так как я был помоложе, залез на верхнюю полку, чему они были крайне благодарны.

Приятный разговор. Приняли как своего. Рассказали, что лучше посетить, где побывать. Даже рассказали о порядке цен за то или иное мероприятие. По-русски разговаривали прекрасно, только с небольшой приятной протяжкой.

Заселение в гостиницу прошло на очень высоком уровне. Всё тихо, спокойно, приветливо и с радостью. Номер для одного прекрасный, светлый и большой. Мебель, сантехника, хоть и не новые, но всё работало на должном уровне.

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Вечером пошел прогуляться и в кафешке познакомился с двумя миленькими эстонками. Чем-то мы приглянулись друг другу и весь следующий день провели вместе.

Гуляли, разговаривали. Им было интересно узнать о России, мне же было интересно узнать, как же всё-таки относятся эстонцы к русским. Может, конечно, у всех было рождественское настроение, но впечатление сложилось такое, что очень хорошо, даже с некоторым уважением, как к старшему брату.

Правда пресса и телевидение немного как-то не так настроены, есть некоторые колкости, которые мне были непонятны, а простые люди на улицах, которые гуляли, развлекались, праздновали, относились очень хорошо. И сами девчонки говорили, что верхушка власти к России относится плохо, но огромное количество жителей Эстонии данные позиции не поддерживают. Им очень хочется знать, что на самом деле происходит в России, и как в ней живут люди.

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Отвели меня мои новоиспечённые подружки на рождественскую ярмарку, скажу, что зрелище меня потрясло. Странно, я думал эстонцы довольно закрытые люди, но в праздничном настроении это абсолютно не так.

Вечером сходили в кафешку, народу не скажу, что уж очень много, но всё очень уютненько и вкусно. Ну а за тем пришло время расставаться, обменялись телефонами, если они приедут в Москву, обязательно покажу им всё самое интересное. Ведь и наш город очень близок к Европейским столицам, если в некоторых случаях их не переплевывает. Но, конечно, архитектура Таллинна, его улочки, мне глубоко впали в душу!

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На следующее утро я хорошенечко отоспался, собрал вещи и нужно было выдвигаться на вокзал. Вызвал такси, таксист эстонец, лет 55, милый дядечка такой.

Обрадовался, что я из Москвы, спросил, как там у нас, Москва строится? Я ответил, что, конечно, да ещё такими темпами. Даже если лет 5 назад в Москве были, то сейчас ее не узнаете.

А он мне еще сказал, что завидует, какой президент у России, - настоящий мужик! Как страну поднял и как Россию в мире стали уважать, хотя некоторые в этом просто стесняются признаться!