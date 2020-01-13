ТОП-5 лучших мест, чтобы насладиться Таллинном

Что поразительно в таком родном для многих из нас Таллинне, так это его универсальность: тут можно найти безмятежные пляжи, мощеные булыжником дороги в Старом городе, шумную городскую жизнь, красивые зеленые парки и многое другое. Мы составили список мест, где вы можете насладиться удивительными видами города. P.S. Вы можете посетить большинство из этих мест бесплатно или за символическую плату. Эта информация будет наиболее полезна для туристов из других стран или городов Эстонии.
1. Смотровая площадка Паткули (спорим, что не знали ее название?)
Смотровая площадка Паткули находится в одной из самых древних частей Таллинна. Из окон открывается сказочный вид на Старый город, его башни и стены, вплоть до порта. Лестница, ведущая на платформу, была построена в 1903 году. Имеется 157 ступеней, соединяющих Тоомпеа с городом внизу, с лестницей, ведущей в Тоомпарк у пруда Шнелли, пишет Zen.Yandex.ru.
2. Смотровая площадка Кохтуотса
Смотровая площадка Кохтуотса находится на северной стороне холма Тоомпеа. Отсюда открывается прекрасный вид на черепичные крыши и высокие шпили Старого города, а также на блестящие высотные здания в современной части эстонской столицы. На заднем плане - Финский залив, порт и район Пирита. Незабываемые виды гарантированы круглый год, независимо от погоды.
3. Классика жанра, или Lounge24
Lounge24 - идеальное место для обеда или ужина с деловыми партнерами или друзьями на верхнем этаже отеля Radisson. Насладитесь прекрасным видом огней ночного города с самой высокой террасы в Таллинне, потягивая свежие коктейли или просто выпить чашечку кофе. Вход бесплатный, платить нужно лишь за напитки и еду.
4. Таллиннская телебашня
Таллиннская телебашня в Пирита - самое высокое здание в Таллинне и Эстонии - 314 метров. Телебашня является отличным туристическим, культурным и развлекательным центром. А виды, которые открываются с неё просто захватывают дух.
5. Церковь Святого Олафа и смотровая площадка
Видите этот высокий готический шпиль? Именно он когда-то сделал церковь одним из самых высоких зданий в мире (по некоторым источникам его высота до 159 метров). Однако историки расходятся во мнениях относительно деталей и интерпретации измерений, а некоторые даже считают, что шпиль никогда не был выше 115–125 метров. Тем не менее, церковь всегда была грандиозной структурой, а ее 124-метровая башня считается одним из символов нашего Таллинна.
Летом посетители могут подняться по винтовой лестнице на смотровую площадку башни, чтобы полюбоваться видом на город.
Cмотровая площадка закрыта зимой.
К смотровой площадке ведет 232 ступеньки!