ТОП-5 лучших мест, чтобы насладиться Таллинном

1. Смотровая площадка Паткули (спорим, что не знали ее название?)

Смотровая площадка Паткули находится в одной из самых древних частей Таллинна. Из окон открывается сказочный вид на Старый город, его башни и стены, вплоть до порта. Лестница, ведущая на платформу, была построена в 1903 году. Имеется 157 ступеней, соединяющих Тоомпеа с городом внизу, с лестницей, ведущей в Тоомпарк у пруда Шнелли, пишет Zen.Yandex.ru.

2. Смотровая площадка Кохтуотса

Смотровая площадка Кохтуотса находится на северной стороне холма Тоомпеа. Отсюда открывается прекрасный вид на черепичные крыши и высокие шпили Старого города, а также на блестящие высотные здания в современной части эстонской столицы. На заднем плане - Финский залив, порт и район Пирита. Незабываемые виды гарантированы круглый год, независимо от погоды.

3. Классика жанра, или Lounge24

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Lounge24 - идеальное место для обеда или ужина с деловыми партнерами или друзьями на верхнем этаже отеля Radisson. Насладитесь прекрасным видом огней ночного города с самой высокой террасы в Таллинне, потягивая свежие коктейли или просто выпить чашечку кофе. Вход бесплатный, платить нужно лишь за напитки и еду.

4. Таллиннская телебашня

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Таллиннская телебашня в Пирита - самое высокое здание в Таллинне и Эстонии - 314 метров. Телебашня является отличным туристическим, культурным и развлекательным центром. А виды, которые открываются с неё просто захватывают дух.

5. Церковь Святого Олафа и смотровая площадка

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Видите этот высокий готический шпиль? Именно он когда-то сделал церковь одним из самых высоких зданий в мире (по некоторым источникам его высота до 159 метров). Однако историки расходятся во мнениях относительно деталей и интерпретации измерений, а некоторые даже считают, что шпиль никогда не был выше 115–125 метров. Тем не менее, церковь всегда была грандиозной структурой, а ее 124-метровая башня считается одним из символов нашего Таллинна.

Летом посетители могут подняться по винтовой лестнице на смотровую площадку башни, чтобы полюбоваться видом на город.

Cмотровая площадка закрыта зимой.