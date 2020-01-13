Почему никогда нельзя пользоваться чужой зарядкой для смартфона

Считается, что нет ничего дурного в том, чтобы одолжить провод у другого пассажира в зале ожидания аэропорта или на ресепшене вашей гостиницы. Однако эксперты по кибербезопасности говорят, что поступать так в 2019 году — огромная ошибка.

«Есть такие вещи, которые просто нельзя одалживать, — говорит Чарльз Хендерсон, управляющий партнер и руководитель X-Force Red в IBM Security. — Если бы вы путешествовали и спохватились, что забыли взять с собой нижнее белье, вы бы не стали просить спутников одолжить вам его? Вы бы пошли в магазин и купили новое».

Хендерсон руководит командой хакеров, которых клиенты нанимают, чтобы те взламывали их компьютерные системы и выявляли уязвимые места. С тех пор как хакеры поняли, как внедрять в провода для зарядки вирусы, которые позволяют удаленно захватывать мобильные устройства и компьютеры, его команда иногда пользуется этой уловкой, чтобы отучить клиентов доверять чужим проводам. «Мы посылаем кому-нибудь классный провод для iPhone по почте. Может, мы подписываем его как-то безобидно, например, именем поставщика или партнера, которого они указали на своем сайте. Мы отправляем провод и смотрим, воспользуется ли им человек», — говорит он.

В прошлом августе на ежегодной DEF CON Hacking Conference в Лас-Вегасе (Хендерсон называет ее «летним лагерем для хакеров»), хакер, известный как MG, продемонстрировал провод от iPhone, который он доработал. Подключив с помощью этого провода iPod к компьютеру Mac, MG удаленно узнал IP-адреса провода и через него получил контроль над компьютером. MG отметил, что позднее он мог бы удаленно «убить» внедренный вирус и стереть все следы его существования. У предприимчивого хакера был запас так называемых проводов O.MG, которые он продавал по $200.

По словам Хендерсона, еще более серьезная угроза, чем зараженные провода, – это станции для подзарядки через USB, которые встречаются в общественных местах вроде аэропортов. «Мы знаем о паре случаев, когда станции для подзарядки взламывали. Я говорю не об электрических розетках. Я говорю о станциях для подзарядки с USB-портами».