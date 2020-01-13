Актрису Инну Чурикову обокрали в Мадриде. От действий злоумышленников также пострадал ее муж — известный кинорежиссер Глеб Панфилов.

Факт кражи Чурикова заметила, когда находилась в аэропорту Мадрида. Она не досчиталась сумки вишневого цвета стоимостью около 30 тысяч рублей (435 евро). В ней находился кошелек итальянского бренда Miu Miu за 40 тысяч (580 евро), внутри которого хранились 50 тысяч рублей (725 евро) и 300 евро. Также в кошельке лежали банковские и дисконтные карты.

Кроме кошелька, в сумке был смартфон iPhone 6 стоимостью 30 тысяч рублей (435 евро) и очки марки Swarovski за 90 тысяч рублей (1 305 евро). Там же лежали заграничные паспорта на имя Чуриковой и Панфилова. Общая сумма ущерба составила более 240 тысяч рублей (почти 3 500 евро).