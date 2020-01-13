Ура! Синий Трактор едет к нам в Таллинн!

Все дети любят «Синий трактор». А кто не любит – тот просто еще не видел этих добрых, забавных мультфильмов-песен, полных запоминающихся шуток, которые с удовольствием повторяет вся семья.

Синий трактор теперь и на сцене! Добрая шоу-сказка в мягком плюшевом формате для самых маленьких зрителей. Главный герой Синий Трактор гулял и потерялся. Его новые друзья – Профессор, Девочка Маша и Мальчик Петя – отправляются в полные приключения путешествие, чтобы найти его дом.

ФОТО: Промо

В этой сказке нет злодеев – дети будут танцевать, смеяться и радоваться полностью позитивному представлению.

Сидеть не придётся: много интерактива в каждом номере шоу позволяет веселиться на всю катушку, рядом со своим местом. Никаких границ между сценой и залом!

Будет весело! Все тотально погружаются в действие, веселье доходит до дальних рядов благодаря специальному игровому реквизиту для каждого зрителя. Каждый ребенок почувствует себя важным и незаменимым.

Это запомнится! В основе лежит простой и понятный детям сюжет, состоящий из сменяющих друг друга музыкальных игр, в которых участвует весь зал. Дома ребёнок с восторгом расскажет о шоу другим членам семьи.

Подарите ребенку настоящие эмоции! А вы будете счастливы от того, насколько счастлив ваш ребенок от встречи с любимым героем!