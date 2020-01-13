Певица Юлия Зиверт опубликовала откровенное фото с татуировками

29-летняя Юлия Зиверт, прославившаяся под сценическим псевдонимом Zivert, показала поклонникам свои татуировки. Певица снялась в ванной без одежды, замотав волосы в тюрбан и прикрыв грудь полотенцем. На шее у исполнительницы хитов Life и Credo красуются звездочки, а рядом с ключицей вытатуировано слово «Спасибо», сообщает teleprogramma.pro.

У звезды уже миллион подписчиков в Инстаграм, которым она рассказала, как провела новогодние каникулы на Мальдивах:

«Состояние этой поездки – максимальная отрешенность.

что происходило в эти дни?

1. Сгорела в первый же день

2. Бродила

3. Дышала

4. Много плавала

5. Часами смотрела на полную Луну по ночам

6. Очень много ела, особенно блинчиков с нутеллой

7. Каталась на велике очень медленно и лениво

8. Придумала мелодию к новой песне

9. Начала читать книгу, не пошло.. пока нравится просто наблюдать за водой и облаками

10. Спала по ночам и после обеда и пойду еще посплю», — написала звезда.

Многие поклонники певицы отметили, что Zivert хороша и без макияжа. А звезда в комментариях подтвердила, что у нее татуировка со словом «спасибо». На что одна из подписчиц написала: «Юля считает, что это самое главное слово в жизни и при возможности она всегда его говорит».