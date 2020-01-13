Стало известно о драке между Бабкиной и Кадышевой на «Новогоднем огоньке»

"Ну, как дралась – вмазала пару раз этой крашенной бездарной с***чке баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала махать депутатским удостоверением, угрожать, а я ей в ответ: "Ты еще пенсионным помаши – толку больше будет! Если играешь живую музыку – умей держать удар, а если ты фонограммное фуфло, то ты и по жизни пустышка – тебя тронь, ты и рассыплешься! Ты покажи мне свои хиты, а я тебе покажу свои, и тогда мы поглядим, кто чего стоит в этой жизни… ", — процитировал мемуары Кадышевой Рустам Солнцев.