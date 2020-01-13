Миллиардер ищет себе девушку, чтобы полететь на Луну
Гений, миллиардер, плейбой и филантроп из Японии Юсаку Маэдзава в своем Twitter объявил о приеме заявок на «должность» спутницы жизни. Также девушке представится возможность отправиться вместе с бизнесменом в космическое путешествие до Луны.
Маэдзава рассказал о своих планах найти любовь в личном твиттер-аккаунте. У конкурса даже есть сайт, на котором расписаны все условия, необходимые для того, чтобы принять участие. Требования к кандидаткам не очень высокие, но сразу видно: жених с претензией.
Девушки, желающие побороться за шанс стать парой миллиардера, должны быть от 20 лет и старше, всегда позитивно настроены и обладать ярким характером. Кроме того, у будущей пары Маэдзавы не будет шансов отказаться от полёта на Луну, так что ей должна нравиться идея космического путешествия. Также бизнесмен хочет видеть рядом с собой девушку, способную наслаждаться жизнью и мечтающую о «мире во всём мире».
Прием заявок заканчивается 17 января. Затем миллиардер начнет изучать все присланные анкеты. Будут выбраны девушки, с которыми Маэдзава сходит на свидание, чтобы понять, нравятся ли они ему в действительности. В середине марта пройдут повторные свидания с «финалистками», а в конце месяца миллиардер объявит ту единственную, сообщает Лайф.