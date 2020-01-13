Почему секс «по-быстрому» полезен для отношений: сексолог назвала три причины

Не только спланированные продолжительные занятия любовью могут приносить удовольствие и быть идеальными. Секс «по-быстрому» не менее полезен для отношений, считает американский сексолог Холли Ричмонд. Она назвала три веских причины, почему не стоит списывать со счетов спонтанный и быстрый секс, пишет Сегодня.
1. Идеальный вариант для занятых людей
Сейчас много людей так загружают себя работой, социальной жизнью и другими видами деятельности, что у них банально не хватает времени на частые длительные занятия любовью. Особенно это касается родителей с детьми младше четырех лет, которые постоянно требуют внимания. По словам Ричмонд, даже при таком раскладе выкроить 10-15 минут на близость, пока ребенок спит, вполне реально.
2. Энергетический заряд
По словам эксперта, короткий, незапланированный секс может придать вам много энергии и положительных эмоций. К своим повседневным делам вы можете вернуться не только бодрым, а и с улыбкой на лице и хорошими мыслями в голове.
3. Ощущение себя желанным
Когда люди подолгу живут вместе, то их страсть может поутихнуть. Спонтанный секс способен ее вернуть и подарить вам заветное ощущение себя желанным, как в начале ваших отношений.
Сексолог уточняет, что это совсем не значит, что быстрый секс должен вытеснить долгие любовные игры, но это может стать хорошей альтернативой и дополнением в вашей интимной жизни.