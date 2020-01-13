С сегодняшнего дня закрываются Vapiano, Hesburger и Lido в ТЦ Solaris

Правда лишь временно. С 13 января и примерно до середины марта второй этаж торгового центра Solaris в центре эстонской столицы будут перестраивать, по этой причине временно закрыты рестораны Hesburger, Vapiano и Lido. Все остальные магазины, кинотеатр и рестораны будут открыты.
По словам представителя строительной фирмы Ханно Раннаметса, вход в остальные магазины и кинотеатр на втором этаже будет возможен по лестнице, находящейся в торговом центре.
В результате строительных работ рестораны Vapiano и Lido получат дополнительные этажи и современный скандинавский дизайн интерьера, который является продолжением крупнейшей «дизайнерской улицы» Эстонии, расположенной на первом этаже торгового центра,
- пояснил Раннамец. Lido будет иметь более 400 посадочных мест вместо 350 и Vapiano — 320.
Общая стоимость ремонта ресторанов и развлекательного отдела ТЦ Solaris составляет приблизительно 4 миллиона евро. Дизайн интерьера второго этажа разработан Таави Аунре, который в последние годы создал и спроектировал помещения для многих популярных ресторанов и развлекательных заведений.