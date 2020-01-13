С сегодняшнего дня закрываются Vapiano, Hesburger и Lido в ТЦ Solaris

Правда лишь временно. С 13 января и примерно до середины марта второй этаж торгового центра Solaris в центре эстонской столицы будут перестраивать, по этой причине временно закрыты рестораны Hesburger, Vapiano и Lido. Все остальные магазины, кинотеатр и рестораны будут открыты.