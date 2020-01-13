Был женат на пенсионерке: экс-супруг Лолиты Милявской скрыл фиктивный брак

Бывшая жена была старше Иванова больше, чем на 20 лет. Брак был заключен в мае 2009 года, а расторгнут в январе 2010, то есть просуществовал всего восемь месяцев. В это время Иванов получил российское гражданство по упрощенной системе, после чего развелся,