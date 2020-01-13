Был женат на пенсионерке: экс-супруг Лолиты Милявской скрыл фиктивный брак

Российская певица Лолита Милявская сейчас находится на этапе бракоразводного процесса со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым, которого она обвиняет в измене и желает признать брак недействительным, пишет Сегодня.
На днях певице даже удалось выиграть первое дело в суде, но фиктивность брака еще предстоит доказать.
Неожиданно в деле всплыл интересный момент. Оказывается, 45-летний тренер по сквошу родом из Беларуси скрыл фиктивный брак с 65-летней пенсионеркой. Женат он был на протяжении восьми месяцев, а штамп поставил ради получения российского гражданства.
Бывшая жена была старше Иванова больше, чем на 20 лет. Брак был заключен в мае 2009 года, а расторгнут в январе 2010, то есть просуществовал всего восемь месяцев. В это время Иванов получил российское гражданство по упрощенной системе, после чего развелся,
— цитирует слова адвокат Лолиты издание Starhit.