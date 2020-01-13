Пн, 13.01.2020
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Был женат на пенсионерке: экс-супруг Лолиты Милявской скрыл фиктивный брак

Лолита и ее муж Дмитрий Иванов

ФОТО: Vitaliy Bezrukih / RIA Novosti

Российская певица Лолита Милявская сейчас находится на этапе бракоразводного процесса со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым, которого она обвиняет в измене и желает признать брак недействительным, пишет Сегодня.

На днях певице даже удалось выиграть первое дело в суде, но фиктивность брака еще предстоит доказать.

Неожиданно в деле всплыл интересный момент. Оказывается, 45-летний тренер по сквошу родом из Беларуси скрыл фиктивный брак с 65-летней пенсионеркой. Женат он был на протяжении восьми месяцев, а штамп поставил ради получения российского гражданства.

Бывшая жена была старше Иванова больше, чем на 20 лет. Брак был заключен в мае 2009 года, а расторгнут в январе 2010, то есть просуществовал всего восемь месяцев. В это время Иванов получил российское гражданство по упрощенной системе, после чего развелся,

— цитирует слова адвокат Лолиты издание Starhit.

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