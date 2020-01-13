Меган Маркл грозится выдать грязные тайны королевской семьи

Герцоги Сассекские хотят принять участие в телевизионном интервью Tell-all US. Это может обернуться крупным скандалом в королевской семье.

Американская PR-команда Меган Маркл якобы уже поддерживает контакт с некоторыми крупными сетями в США и знаменитой ведущей шоу Опрой Уинфри, передает Express.co.uk. Принц Гарри с супругой могли бы использовать американскую телевизионную платформу, чтобы попытаться обеспечить "хорошую сделку" со старшими членами королевской семьи во время переговоров в Сандрингеме.

Предполагается, что Гарри и Меган воспользуются этим как тактикой ведения переговоров, поскольку монаршая семья ни в коем случае не хочет, чтобы их грязное белье было выставлено на всеобщее обозрение.

Может быть, они получат больше денег, если согласятся не разговаривать,

– считают аналитики.

Источник добавил, что герцоги Сассекские хотят "рассказать свою часть истории".

Меган Маркл чувствует, что ее заставили замолчать, и больше не готова быть приглушенной,

– отметил источник издания.

Они с Гарри считают, что члены королевской семьи были расистами и сексистами. Ее люди активно исследуют свои возможности,

– заявил инсайдер.