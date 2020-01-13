Меган Маркл грозится выдать грязные тайны королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри готовят разоблачение монаршему двору. Они намерены рассказать «свою часть истории», пишут Дни.ру.
Герцоги Сассекские хотят принять участие в телевизионном интервью Tell-all US. Это может обернуться крупным скандалом в королевской семье.
Американская PR-команда Меган Маркл якобы уже поддерживает контакт с некоторыми крупными сетями в США и знаменитой ведущей шоу Опрой Уинфри, передает Express.co.uk. Принц Гарри с супругой могли бы использовать американскую телевизионную платформу, чтобы попытаться обеспечить "хорошую сделку" со старшими членами королевской семьи во время переговоров в Сандрингеме.
Предполагается, что Гарри и Меган воспользуются этим как тактикой ведения переговоров, поскольку монаршая семья ни в коем случае не хочет, чтобы их грязное белье было выставлено на всеобщее обозрение.
Может быть, они получат больше денег, если согласятся не разговаривать,
– считают аналитики.
Источник добавил, что герцоги Сассекские хотят "рассказать свою часть истории".
Меган Маркл чувствует, что ее заставили замолчать, и больше не готова быть приглушенной,
– отметил источник издания.
Они с Гарри считают, что члены королевской семьи были расистами и сексистами. Ее люди активно исследуют свои возможности,
– заявил инсайдер.
Считается, что пиар-команда Меган Маркл была в контакте с ABC, NBC и CBS наряду с Опрой Уинфри. Ведущая чата-шоу была неожиданным гостем на свадьбе Гарри и его жены и, как сообщается, находится в контакте с ними.