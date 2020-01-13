Gemma Watts, 21 ФОТО: Andrew Matthews/PA Wire/PA Images

Суд приговорил жительницу Лондона к восьми годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении четырех жертв в возрасте от 13 до 16 лет.

21-летня Джемма Уоттс притворялась в социальных сетях 16-летним Джейком Уатоном, чтобы познакомиться с девочками. Она использовала свои собственные фотографии, но при этом прятала длинные волосы под бейсбольной кепкой и надевала широкие брюки и капюшон.

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"Джейк" публиковал в социальных сетях видео о том, как он катается на скейтборде и скутере. Когда девочки-подростки ставили "лайки" под видео и фото, "Джейк" завязывал с ними разговор и засыпал комплиментами. В переписке "Джейк" активно использовал подростковый сленг и присылал полуобнаженные фото, а затем убеждал девушек встретиться.

ФОТО: SWNS/SWNS

В суде Джемма Уоттс признала вину в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера по отношению к четырем жертвам от 13 до 16 лет. Все жертвы были уверены, что у них отношения с мальчиком-подростком, для многих это был первый опыт отношений. Они лишь от полиции узнали о том, что Джейк на самом деле был Джеммой. Скотленд Ярд полагает, что жертв может быть намного больше - 20-50 человек. Джемма Уоттс настолько успешно притворялась юношей, что даже встречалась с родителями жертв в роли Джейка.

Ей также почти удалось обвести вокруг пальца Британскую транспортную полицию. В октябре 2018 года родители девочки-подростка заявили в полицию о пропаже дочери, и сотрудники полиции нашли девушку в поезде с "Джейком".

Офицеры собирались отвезти "Джейка" домой в Лондон к матери и только потом поняли, что имеют дело с молодой женщиной, Джеммой Уоттс. По словам сотрудницы полиции Филиппы Кенрайт, расследовавшей это дело, жертвы были абсолютно уверены, что состоят в отношениях с юношей. По словам Филиппы Кенрайт, действия Джеммы Уоттс привели к тяжелым и необратимым последствиям для ее жертв. Две потерпевшие пытались покончить с собой.

ФОТО: SIMON DAWSON/REUTERS

В суде зачитали заявление, написанное 14-летней жертвой, в котором девушка рассказала, что ее сердце разбито.

Мой мир остановился, я не могла дышать, я так сильно любила его,

- утверждает она.

Прокурор Барнаби Шоу рассказал в суде, что одна из жертв думала, что трогает гениталии Джейка, но, похоже, это были туго связанные носки. Зачитывая приговор, судья Сьюзан Эванс сказала, что Уоттс входила в доверие к девочкам для удовлетворения своих желаний.