Бывший муж Орбакайте снова женился

Накануне Нового года 51-летний Руслан Байсарова сыграл свадьбу с возлюбленной. Супругой Байсарова стала чеченская 18-летняя модель Аламат из местного села Шали. По слухам, на церемонии, которая состоялась 30 декабря, настояла родительница невесты. Девушку уже окрестили шестой женой бизнесмена, однако для мужчины это третий официальный брак.

Новая жена Руслана Байсарова ФОТО: Instagram

Первой женой 51-летнего Руслан Байсарова и матерью его дочери по имени Камилла, родившейся в 1993 году, была фотомодель Татьяна Ковтунова. Многие считают, что отношения экс-возлюбленных закончились из-за романа бизнесмена с дочерью Примадонны российской эстрады Кристиной Орбакайте, с которой Байсаров прожил в гражданском браке около шести лет. За это время Орбакайте родила предпринимателю сына Дени.

После расставания с певицей в 2003 году Байсаров съехался с 19-летней моделью агентства Modus Vivendis Алиной Цевиной, которая стала мамой еще одного сына бизнесмена — Элмана. Пара проживала вместе в доме Байсарова в Подмосковье. Тем не менее и этот союз ждало расставание. Уже через два года на той же жилплощади обосновалась другая модель, и скоро у девушки по имени Юлия родилась дочь Дали.

В 2009 году бизнесмен женился в третий раз. В отношениях с чеченкой Мадиной Гайтаевой у предпринимателя появилось еще два наследника: сыновья Амин и Амир. Брак был официально зарегистрирован в селе Ведучи Итум-Калинского района Чеченской республики.