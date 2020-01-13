Бывший муж Орбакайте снова женился

Бывший гражданский муж Кристины Орбакайте популярен не только благодаря успешной карьере, но и любовным романам, многие из которых получили громкую огласку. Так, недавно стало известно, что бизнесмен всерьез увлекся молодой манекенщицей, пишет «Стархит».
Накануне Нового года 51-летний Руслан Байсарова сыграл свадьбу с возлюбленной. Супругой Байсарова стала чеченская 18-летняя модель Аламат из местного села Шали. По слухам, на церемонии, которая состоялась 30 декабря, настояла родительница невесты. Девушку уже окрестили шестой женой бизнесмена, однако для мужчины это третий официальный брак.
Первой женой 51-летнего Руслан Байсарова и матерью его дочери по имени Камилла, родившейся в 1993 году, была фотомодель Татьяна Ковтунова. Многие считают, что отношения экс-возлюбленных закончились из-за романа бизнесмена с дочерью Примадонны российской эстрады Кристиной Орбакайте, с которой Байсаров прожил в гражданском браке около шести лет. За это время Орбакайте родила предпринимателю сына Дени.
После расставания с певицей в 2003 году Байсаров съехался с 19-летней моделью агентства Modus Vivendis Алиной Цевиной, которая стала мамой еще одного сына бизнесмена — Элмана. Пара проживала вместе в доме Байсарова в Подмосковье. Тем не менее и этот союз ждало расставание. Уже через два года на той же жилплощади обосновалась другая модель, и скоро у девушки по имени Юлия родилась дочь Дали.
В 2009 году бизнесмен женился в третий раз. В отношениях с чеченкой Мадиной Гайтаевой у предпринимателя появилось еще два наследника: сыновья Амин и Амир. Брак был официально зарегистрирован в селе Ведучи Итум-Калинского района Чеченской республики.
После разрыва с бывшими возлюбленными Байсаров настаивал, чтобы наследники оставались жить с ним. Большинство женщин это условие устраивало. Так, ранее с отцом остались сыновья Дени и Элман, а также дочери Камилла и Дали.