Михалкова из «Уральских пельменей» шокировала фанатов «видео 18+»

Бывшую участницу шоу «Уральские пельмени», актрису Юлию Михалкову похоже всерьез достали критические замечания поклонников в свой адрес, рассказывает Topnews.
После ухода из коллектива страницу артистки в Instagram буквально наводнили комментарии разочарованных подписчиков, которые всякий раз отпускают колкости и откровенно хамят в адрес Михалковой по поводу ее экспериментов с внешностью. Хейтеры не могут простить актрисе уход из популярного юмористического шоу.
Впрочем, по мнению многих Юлия действительно увлеклась пластикой и походами к косметологам, в результате чего, как упрекают девушку фанаты, она стала сама на себя не похожа, утратив индивидуальность.
Достается актрисе и по поводу ее гардероба, от которого якобы сквозит вульгарностью и безвкусием.
В кадре актриса, одетая в просторный розовый жакет и малиновые лосины, стоит спиной к камере, при этом выгодно подчеркивая свою «пятую точку». Михалкова медленно поворачивается к зрителям, выразительно глядя в объектив, после чего неожиданно срывается с громким криком «Аааааа!» и машет руками, видимо пугая своих подписчиков.
«Шок-видео 18+! Когда в Инстаграме прочла тысячный по счету комментарий про размер своих губ, мифическую пластику лица и неправильный гардероб! Шутка)) это не губы большие, а помада яркая, пластики нет, гардероб красивый, и я всех люблю!» - подписала шуточный ролик актриса.
Надо сказать, не все поклонники оценили юмористическую «ответку» Михалковой. Кто-то решил, что затравленная хейтерами артистка «поехала кукушкой».