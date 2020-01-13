Михалкова из «Уральских пельменей» шокировала фанатов «видео 18+»

После ухода из коллектива страницу артистки в Instagram буквально наводнили комментарии разочарованных подписчиков, которые всякий раз отпускают колкости и откровенно хамят в адрес Михалковой по поводу ее экспериментов с внешностью. Хейтеры не могут простить актрисе уход из популярного юмористического шоу.

Впрочем, по мнению многих Юлия действительно увлеклась пластикой и походами к косметологам, в результате чего, как упрекают девушку фанаты, она стала сама на себя не похожа, утратив индивидуальность.

Достается актрисе и по поводу ее гардероба, от которого якобы сквозит вульгарностью и безвкусием.

И Михалкова решила ответить всем своим критикам и расставить точки над «i». Надо сказать, сделала она это своеобразно, записав весьма странное видео.

В кадре актриса, одетая в просторный розовый жакет и малиновые лосины, стоит спиной к камере, при этом выгодно подчеркивая свою «пятую точку». Михалкова медленно поворачивается к зрителям, выразительно глядя в объектив, после чего неожиданно срывается с громким криком «Аааааа!» и машет руками, видимо пугая своих подписчиков.

«Шок-видео 18+! Когда в Инстаграме прочла тысячный по счету комментарий про размер своих губ, мифическую пластику лица и неправильный гардероб! Шутка)) это не губы большие, а помада яркая, пластики нет, гардероб красивый, и я всех люблю!» - подписала шуточный ролик актриса.