ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, как Юрий Шатунов зажег зрительский зал на концерте в Таллинне

Поразительно то, что внешне в 47 лет Шатунов выглядит всё тем же дворовым мальчишкой в джинсах, чьи простые песни так сильно запали в душу целому поколению. Шатунов пел весь концерт вживую, звучали старые любимые хиты, а также свежие песни из нового альбома. Когда же зазвучал хит всех времен и народов «Белые розы», зрительский зал впал в состояние экстаза, а на глазах у некоторых зрителей можно было заметить слезы. Певец, бесспорно, покорил всех скромностью, чистотой, открытостью, самоиронией и отличным чувством юмора, так как общался с залом, создал душевную и приятную атмосферу. Словом, концерт удался на миллион процентов!