ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, как Юрий Шатунов зажег зрительский зал на концерте в Таллинне

12 января Юрий Шатунов выступил с грандиозным концертом в Таллинне, а до этого - в Нарве и Тарту. Исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь», на которых выросло целое поколение, снова покорил людские сердца, и каждой его песне радостно подпевали поклонники и поклонницы.
Юра Шатунов - певец вне времени, он волшебник, который умеет возвращать в прошлое и дарить необыкновенное ощущение сброшенных с плеч несколько десятков лет. Для большинства пришедших в концертный зал Alexela, его творчество - история, ностальгия, талисман, эпоха, кусочек тинейджерства, счастливое прошлое.
Свободных мест в зале практически не было, большую часть публики составили женщины и мужчины зрелого возраста, чья молодость пришлась на конец 80-х и начало 90-х и задорные песни «Ласкового мая», но среди зрителей были и молодые пары и подростки.
Поразительно то, что внешне в 47 лет Шатунов выглядит всё тем же дворовым мальчишкой в джинсах, чьи простые песни так сильно запали в душу целому поколению. Шатунов пел весь концерт вживую, звучали старые любимые хиты, а также свежие песни из нового альбома. Когда же зазвучал хит всех времен и народов «Белые розы», зрительский зал впал в состояние экстаза, а на глазах у некоторых зрителей можно было заметить слезы. Певец, бесспорно, покорил всех скромностью, чистотой, открытостью, самоиронией и отличным чувством юмора, так как общался с залом, создал душевную и приятную атмосферу. Словом, концерт удался на миллион процентов!