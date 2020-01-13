В США умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»

Знаменитый российский режиссер Константин Бромберг ушел из жизни в США в возрасте 81 лет.
Он умер в Детройте еще два дня назад, однако широкой общественности о трагедии стало известно только сейчас. О смерти Констанита Бромберга рассказал его коллега, сценарист Михаил Идов.
«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов »Чародеи« и »Приключения Электроника«», - написал он в соцсетях.
Известно, что за время проживания в США Бромберг не занимался кино и не хотел возвращаться к этой деятельности.
Причины смерти Константина Бромберга не раскрываются, однако известно, что его похоронят в США.