Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 января

Дева

Одиноких Дев и Дев в серьезных отношениях ждет любовное увлечение. Да-да, даже такие серьезные люди, как Девы, бывает, влюбляются в неподходящие моменты. Направить эту энергию можно и в другое русло: в сферу карьеры и денег. У представителей данного знака сейчас действительно выдающиеся возможности разбогатеть. А чтобы хитросплетения звезд не помешали счастливой истории любви, лучше держаться принятых решений и стремиться к стабильности. Но если сама судьба намекнет, что пора кардинально изменить жизнь, не стоит идти ей наперекор.

Весы

Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают Весам подумать, как реализовать свои мечты, потому что планеты на этой неделе подарят им такую возможность. Весов ждет семейный январь, наполненный уютом и гармонией. Главная тема недели — семья. Сейчас можно многое: переехать, купить новое жилье, вымолить прощения у любимого человека, возродить былые чувства, вернуть интерес партнера. Отлично сработают «домашние» секреты любви: ужин при свечах, совместное времяпровождении и вечера за любимыми занятиями.

Скорпион

Чтобы в личной жизни воцарилась гармония, необходимо найти равновесие внутри себя, достичь согласия с внутренним Я. Скорпионам на этой неделе показаны медитации, внимание к своим потребностям и желаниям. Удача ходит вокруг и ждет, когда же Скорпионы вспомнят о себе. Если вдруг нападет постновогодняя депрессия, есть способы с ней справиться. Тем более что астрологи уверены: совсем скоро свежий ветер перемен заставит Скорпионов очнуться и начать новую жизнь.

Стрелец

Если для кого-то новогодние каникулы прошли как день сурка, то за грядущую неделю многое изменится. Стрельцов ждет динамичная и неспокойная неделя, которая подарит столько впечатлений, сколько у других не бывает за полгода. В это время Венера и Юпитер в сцепке с Марсом снабдят мощной энергией, поэтому Стрельцы могут спонтанно оправляться на свидания, добиваться любви повторно или заново открывать человека рядом. Все пути открыты, а святочные гадания позволят узнать, что ждет в ближайшем будущем.

Козерог

Скопление планет в созвездии Козерога похоже на срочное совещание. Небесные покровители собрались вместе, чтобы осчастливить рожденных под этим знаком энергией, позитивными переменами и счастливыми случайностями. Так везет нечасто, поэтому астрологи советуют заранее подумать о предстоящем, спланировать планы на ближайшие месяцы, чтобы запрограммировать себя на счастливое будущее. При этом не забываем, что главный человек в вашей жизни — вы сами, так что исполняйте свои желания и преследуйте личные цели.

Водолей

Водолеям показаны духовные практики и гадания. По словам астрологов, в течение недели им будут чаще остальных сниться вещие сны и, возможно, приоткроется завеса будущего. Интуиция Водолеев будет на пике, поэтому стоит всерьез воспринимать все, что подсказывает внутренний голос, все мысли и предчувствия. А вот в любви можно неожиданно для себя оказаться в кругу заговорщиков, которые строят заговор против кого-то. Стоит быть предельно осторожными, чтобы не стать жертвой интриганов.

Рыбы